拿地即开工！洛阳首宗工业用地“标准地”挂牌竞拍成功

拿地即开工！9月8日11时，洛阳推出的第一宗“标准地”挂牌竞拍成功，标志着我市工业用地“标准地”出让改革迈出新步伐。

拿地即开工！9月8日11时，洛阳推出的第一宗“标准地”挂牌竞拍成功，标志着我市工业用地“标准地”出让改革迈出新步伐。

当日，洛阳市自然资源和规划局通过网上交易方式拍卖出让面积为30亩的LYTD-2021-55地块工业用地“标准地”使用权，该地块位于洛龙区乐天街以西、候城遗址公园以东，出让年限40年。恒固达科技有限公司以973万元的价格在洛阳市电子招投标交易平台完成地块竞买流程，成功摘得该地块。

过去，企业竞得建设用地后，需办理规划许可和施工许可等多种证照手续，往往需要2至4个月甚至更长时间才能开工。“标准地”出让改革，是将已经基本确定建设内容的项目，利用土地出让前的准备阶段，先行开展各项准备工作，包括确定勘察设计单位、地质勘探、设计试桩、规划方案设计和施工图设计、确定施工监理单位和施工现场临时水电、特殊工程消防设计审查等。同时，各相关职能部门通力配合、协同服务，通过采取同步公示、并联审批、告知承诺制等措施，保障企业在签订土地合同当天，即可办理建设工程规划许可证，简化审批流程和时间，实现“拿地即开工”。

洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，在洛阳市省级以上开发区、高新区(自贸区)范围内，列入市级以上重大产业项目清单，依法应当办理施工许可且投资主体有强烈愿望的工业类项目，可提出办理“拿地即开工”申请。此举旨在进一步推进“放管服效”改革，营造良好营商环境，全面提升工程建设项目服务质量，促进重大产业项目早落地、早开工早见效。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)