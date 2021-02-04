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洛阳今日多云间晴天 气温16℃到27℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.02 08:24

　　昨天下午，天气放晴，白云蓝天重现，宣告这轮持续强降水天气过程正式结束。

　　本轮强降水过程从8月28日开始，一直持续到9月1日，洛阳所有县区过程总降雨量都超过了100毫米，主城区达到206毫米。市气象局发布的雨情报告显示：8月28日8时至9月1日17时，我市各国家观测站降雨量(毫米)分别为：栾川228.5、主城区206、偃师190.8、伊川190.3、嵩县186.5、孟津183.8、宜阳182.5、新安173.7、汝阳172.3、洛宁132.6。同时段乡镇观测站降雨量(毫米)较大的有：栾川县老君山382、栾川县蒿坪318.7、栾川县杨树坪317.2。此外，同时段乡镇观测站中，降雨量超过250毫米的有15个，100毫米到250毫米的有225个。

　　这轮强降水过程刚结束，下一轮已经在赶来的路上了。昨日下午，中央气象台发布重要天气提示，3日到5日，四川、陕西、河南、山东等地又将迎来一次较强降水天气过程。而且，这次降水过程的降水落区与前期重叠度较高，河南西部和北部、山西东南部等地部分地区发生山洪和地质灾害气象风险较高，需加强灾害防御工作，防范持续降水和强降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝。降水期间，公众需关注临近天气预报，尽量避免在强对流活跃时段外出。

　　具体到洛阳来说，根据最新的气象资料分析，短期内受高空槽后西北气流、中低层切变线南压影响，降水过程逐渐结束。3日到4日，受低槽东移、中低层切变线共同影响，洛阳有较明显降水过程。

　　预计今天我市多云间晴天，凌晨至上午部分地区有雾，偏西风2级到3级，气温16℃到27℃；明天多云到阴天转小到中阵雨，偏东风2级到3级，气温17℃到26℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
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