省安委会专项检查组来洛开展专项检查

8月31日，省安委会专项检查第三工作组来洛，召开灾后恢复重建及复工复产安全专项检查工作部署电视电话会，听取洛阳相关工作汇报，对做好下步工作提出要求。

8月31日，省安委会专项检查第三工作组来洛，召开灾后恢复重建及复工复产安全专项检查工作部署电视电话会，听取洛阳相关工作汇报，对做好下步工作提出要求。

市委常委、常务副市长王琰君在会上指出，洛阳把灾后重建、复工复产作为阶段性中心工作、重点民生民心工程，组建领导小组和工作专班，迅速恢复生产生活秩序，全面做好灾后重建安全防范工作，有效确保了安全生产形势总体平稳，全力保障了人民群众生命财产安全。下一步，洛阳将按照省政府部署要求，统筹推进灾后重建、复工复产和安全生产各项工作，坚持规划和建设并重，加快补齐防汛救灾短板，动态开展隐患排查整治，严格落实属地责任、行业监管责任和企业主体责任，常态化对重点领域、地区、行业开展督导，确保灾后恢复重建、企业复工复产、安全生产等工作有力有序推进，为全省大局作出更大贡献。

省安委会专项检查第三工作组组长姚景州指出，洛阳坚持提前谋划、预防为主、以人为本，做了大量细致工作，全市安全生产形势总体稳定。当前，灾后重建与疫情防控等工作责任重大、任务交织，易出现安全疏漏。要切实统筹好发展和安全，严格落实省委省政府“七抓七防”工作要求，确保汛期设施加固、受损房屋安全鉴定、复工复产安全管控、重点领域排查整治、“九小”场所专项治理、问题隐患整改销号、安全生产责任落实等工作落实落细，取得更大成效。

根据要求，即日起至10月7日，省安委会专项检查第三工作组将对洛阳交通运输、住房和城乡建设、消防、旅游、工贸、危险化学品、矿山、有限空间作业等领域的安全监管和企业复工复产安全防范情况进行专项检查。（洛报融媒记者 孙小蕊）