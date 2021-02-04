中级会计考试4日至6日开考 考生需提供48小时内核酸检测纸质报告

“温馨提示：参加中级会计考试的考生，请携带本人有效身份证、准考证(含本人签名考试协议)、首场考前48小时内核酸检测阴性纸质报告……”昨日，即将到洛阳市参加会计专业技术中级资格考试的考生小安，收到来自洛阳市的温馨提示。

“温馨提示：参加中级会计考试的考生，请携带本人有效身份证、准考证(含本人签名考试协议)、首场考前48小时内核酸检测阴性纸质报告……”昨日，即将到洛阳市参加会计专业技术中级资格考试的考生小安，收到来自洛阳市的温馨提示。得知考试正常进行，他一颗悬着的心终于落地。

洛报融媒记者从洛阳市财政局了解到，2021年度全国会计专业技术中级资格考试将于9月4日—6日举行，洛阳市共设有洛阳理工学院、洛阳职业技术学院会计学院、河南林业职业技术学院三个考点，54个考场，考生共有8439人。

根据当前疫情防控工作的要求，本次考试要求考生赴考时全程佩戴一次性医用口罩，核验健康码绿码、通信行程卡绿码、48小时内核酸检测阴性纸质报告，测量体温正常后，方可进入考场。同时，为保障考试顺利开展，市财政局联合公安、卫健、疾控、120急救、供电等部门，随时应对突发状况；为妊娠期或身体不适的考生提供应急医疗服务，就近安排在一楼考场考试，减少考生后顾之忧。

温馨提醒：今日起，考生可登录“全国会计资格评价网”打印准考证，并同时打印签署《全国会计专业技术资格无纸化考试协议》，打印准考证时间为2021年8月31日00:00至9月3日23:59。请务必仔细阅读考生须知，牢记考试时间、地点，同时充分考虑交通、天气等因素，合理安排出行时间。同时注意出行、住宿、饮食等安全问题，确保个人安全。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王乐）