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伊滨区王世伟连续助学18年 坚持做公益回报社会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.30 08:35
爱心企业家王世伟

　　前不久，伊滨区庞村镇窑沟村的王世伟为考上大学的6名企业职工子女发放了“金秋圆梦”助学奖金。这是他连续第18年发放该项助学奖金。

　　“小事儿一桩，不值一提，都是应该做的。”26日上午，记者来到窑沟村，52岁的王世伟对记者说，他高中毕业后便艰苦创业，干过养殖，做过钢制家具，目前经营着一家有160多名员工的医养家具企业。

　　“我是从苦日子过来的人，虽然学历不高，但是知道教育的重要性，所以发放助学奖金的事儿我要一直干下去。”王世伟说。

　　他第一次为员工子女发助学奖金是在2003年，那时企业经过初期发展，相对稳定了。偶然间，他听闻有一名员工的子女考上了一所不错的大学，在公司里传为佳话，他突然萌生了给孩子发助学奖金的念头。他说，这既是为了弥补自己没有上过大学的遗憾，也是回报社会的方式，也是一种企业文化。

　　有着24年党龄的王世伟还热心公益。

　　去年疫情防控期间，王世伟为洛阳和武汉的医院捐赠总价值超10万元的医疗设备。

　　今年初夏，王世伟看到王村自然村街道年久失修、路况差，排水沟排水不畅，亟需扩宽改造，他便主动向村干部提出捐款，不仅扩宽、硬化了街道，还加宽护砌了排水沟，使王村街道面貌焕然一新，受到村民交口称赞。

　　这不是王世伟第一次为村庄献爱心了。20多年来，他先后为窑沟村农田修渠、建校、硬化主干道、修建身广场、安装健身器材和路灯，以及帮窑沟村贫困户整修危房等捐款近60万元。

　　今年7月下旬，新乡卫辉等地遭遇水灾，他自费购置了价值万余元救灾物资送往灾区。

　　“我们要永远怀揣感恩之心，懂得饮水思源，回报社会。”王世伟说。（记者 冯莹雅 通讯员 陈爱松 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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