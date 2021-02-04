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市十五届人大常委会第二十七次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.27 08:42

　　25日至26日，市十五届人大常委会召开第二十七次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要指示精神及中央、省、市近期重要会议精神等。会议对《洛阳市水资源管理条例(修订草案)》进行一审；审议并表决通过了《洛阳市湿地保护条例》，洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准2020年财政决算的决议、关于洛阳市2035年远景目标和“十四五”规划部分指标调整的决议、关于接受刘宛康同志辞去河南省第十三届人民代表大会代表职务的决定、关于接受胡加彬同志辞去洛阳市人民政府副市长职务的决定，关于市十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告；听取和审议了关于黄河流域生态保护和高质量发展工作的报告，并进行专题询问和满意度表决，表决结果为满意；听取和审议了洛阳市人民政府关于城区中小学校幼儿园专项布局规划落实情况的报告、洛阳市2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、洛阳市2021年1—6月份财政预算执行情况的报告、关于2020年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、市人民检察院关于刑事执行检察工作情况的报告，并进行了满意度表决，表决结果为满意；听取和审议了关于《〈关于进一步加强我市城市生活垃圾分类管理的议案〉的决议》落实情况的报告，并进行了满意度表决，表决结果为基本满意；审议了市人大常委会关于检查固体废物污染环境防治“一法一条例”贯彻执行情况的报告，关于对《关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告》审议意见落实情况的报告。

　　会议经表决，通过了相关人事任免事项。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家工作人员进行了宪法宣誓。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：席倩倩]
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