近日，有人在网上发了一个“出门前VS出门后”的主题帖，有个男主播跟帖，晒出了自己出门前不修边幅、出门后衣冠楚楚的照片，反差极大，令人忍俊不禁。

近日，有人在网上发了一个“出门前VS出门后”的主题帖，有个男主播跟帖，晒出了自己出门前不修边幅、出门后衣冠楚楚的照片，反差极大，令人忍俊不禁。

在家邋里邋遢，出门衣着光鲜，这种人不在少数。某些人为了有体面的社会形象，上班前耗时费心梳洗打扮，用咱洛阳老话形容，出门比上轿还难。

北宋有个名叫梅询的官员，被誉为“宋朝最香的男人”，他极其讲究形象，出门前花的心思比男主播还多。

两袖“香”风

有关梅询的“小道消息”，是从北宋大文豪欧阳修那儿传出来的。

欧阳修年轻时，在北宋西京洛阳工作过几年，与同事梅尧臣关系很好，常与其结伴“旷工”，在洛阳城内外闲逛，饮酒赋诗。

梅询是梅尧臣的叔父，北宋名臣。梅尧臣少时家贫，乡试落榜后，父母没钱供他“复读”，是梅询把他带到洛阳，给他谋了一条生路。

后来欧阳修被调到东京开封(与洛阳同属河洛地区)，与梅询同朝为官，两个人都是文学爱好者，挺聊得来。据说梅询很欣赏欧阳修的文才，就算卧病在床，也要梅尧臣诵读欧阳修的诗文给他听。

早在宋真宗在位时，梅询已入朝为官；宋仁宗在位时，他曾任翰林学士，所以欧阳修尊称他为梅学士。

因为关系亲近，欧阳修得以近距离观察梅学士的生活习惯，从而有了意外发现。他在《归田录》里“八卦”了此事：据说，梅询“性喜焚香”，每天早上出门之前，一定会焚香两炉，把官袍罩在香炉上，让香气灌满衣袖，然后攥紧袖口去上班。等到了官府，坐定以后，他才撒开两袖，顿时香气四溢，浓香满室。

别人是两袖清风，梅询是两袖“香”风，这就跟现代精致男人出门喷香水差不多，从头到脚弄得香喷喷的，拒绝做臭男人。

千年前，出门前要熏香的男人大概不多，所以梅询被称为“宋朝最香的男人”，众人戏称其为“梅香”。