鸡脖当诱饵毒杀“流浪狗” 偷狗男子已被民警抓获

养狗的市民注意把狗拴好，既避免狗伤人，也避免狗被不怀好意的人惦记。日前，民警就抓获了一偷狗男子，对方用鸡脖当诱饵，先后毒死了4只“流浪狗”。

养狗的市民注意把狗拴好，既避免狗伤人，也避免狗被不怀好意的人惦记。日前，民警就抓获了一偷狗男子，对方用鸡脖当诱饵，先后毒死了4只“流浪狗”。

6月中旬，洛龙公安分局李楼派出所民警张起行接到辖区居民李老先生报警称，家里的狗被人下药毒死了。张起行与同事得知，李老先生养的狗属于杂交品种，是四五年前在关林市场购买的。“老人邻居家的一只狗也被毒死了，怀疑是偷狗人所为。”张起行说，事发前两天深夜，同一条街上一居民家的狗被一男子毒死，偷狗男子把狗装到摩托车上时被发现，最后对该居民进行了赔偿。

随后，辖区居民丁先生报警称，他家的狗也不见了。民警查看监控视频得知，丁先生家的狗是被一偷狗男子毒死后偷走的。经分析比对，他们认为系同一个人所为。

民警经过摸排走访发现，辖区的郝某具有重大作案嫌疑。7月16日，民警将郝某传唤至派出所，对方对毒狗偷狗的犯罪事实供认不讳。民警调查得知，郝某一般在夜里作案，把毒药绑在从熟食店买来的鸡脖上，毒杀街头的狗，得手后再出手。

张起行说，郝某曾多次因偷狗被惩处，家人多次劝阻其这种行为。最终，郝某因盗窃被行政拘留15日、罚款500元。(记者 魏巍 通讯员 方楚)