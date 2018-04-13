洛阳这对夫妻假装遛狗实为偷车 “演技”媲美影帝

17日，东关派出所民警告诉记者一件事儿：一对中年夫妻假装在小区周边遛狗，实为伺机盗窃电动车，我们根据监控视频蹲守多日，将他们抓获。

17日，东关派出所民警告诉记者一件事儿：一对中年夫妻假装在小区周边遛狗，实为伺机盗窃电动车，我们根据监控视频蹲守多日，将他们抓获。

事情要从4月1日说起，当天东关派出所辖区一个居民报警，称他放在小区楼下的电动车没锁，早上被盗。

随后，民警调看小区监控视频发现，当日7时许，一对中年男女骑着电动三轮车进入该小区，一只白色宠物狗跟在车后。随后，女子下车来到小区楼下，将被盗电动车推出小区。

民警调看该小区外路上的监控视频发现，女子将电动车交给男子后，驾驶电动三轮车离开。同时，民警发现，这对中年男女频繁出现在距离案发小区约1000米的另一个小区，民警推测他们在此居住。

随后，民警在犯罪嫌疑人居住的小区门口蹲守，11日16时许，这对中年男女骑着电动三轮车回到小区，被民警当场控制。

经讯问，俩人为夫妻，男子刘某，48岁，有盗窃前科；女子刘某某，44岁，有吸毒前科。刘某某供述，她和丈夫没有工作，平时到其他小区假装遛狗，伺机作案，那辆电动车已被销赃。

目前，刘某和刘某某均被警方刑事拘留，此案正在进一步办理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 赵自强）