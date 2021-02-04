洛阳警方专项打击整治“沙霸”“矿霸” 呼吁广大群众积极检举揭发

18日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方日前开展打击整治“沙霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶犯罪专项行动，严打破坏生态环境、自然资源违法犯罪活动。

洛阳警方向“沙霸”“矿霸”亮剑。

18日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，洛阳警方日前开展打击整治“沙霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶犯罪专项行动，严打破坏生态环境、自然资源违法犯罪活动。

此次专项行动将持续到明年7月底，严厉打击非法采砂、非法采矿等违法犯罪活动，坚持“打团伙、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，“全环节、全要素、全链条”侦办，坚决摧毁犯罪团伙，斩断非法利益链条。对符合黑恶势力犯罪构成的，将根据扫黑除恶斗争有关规定，开展专案侦查。

专项行动中，全市公安机关将坚持除恶务尽，加强与纪检监察部门沟通衔接，深挖彻查一批为“沙霸”“矿霸”站台撑腰、提供庇护的“保护伞”。同时，坚持侦查办案与“打财断血”同步开展，协调有关部门，综合运用多种侦查措施，全面深入调查“沙霸”“矿霸”等黑恶势力及其成员财产情况，充分运用刑事、行政、民事等法律手段，全面追缴、彻底铲除“沙霸”“矿霸”的经济基础。

洛阳市公安局有关负责人表示，全市各级公安机关将加强与自然资源、生态环境、水利等部门的协作配合，持续整治非法采砂以及矿产资源领域突出问题，加强综合整治、联合执法、日常检查等工作，加大对重点水域、时段、人员、船舶等治安管控力度，集中整治无证开采、越界盗采、垄断矿产资源、非法采(运)海沙及以合法经营掩盖违法等涉矿违法突出问题，彻底铲除“沙霸”“矿霸”等自然资源领域黑恶势力滋生土壤。

“目前，全市公安机关正在以矿区、山区、林区为重点，围绕开采、销售、运输、使用各环节，广辟线索来源。同时，还深入乡村、项目工地、厂矿企业、建筑行业等区域，对矿产开发及采砂领域的企业、场所开展细致排查，对近年相关警情、案件和举报线索进行全面梳理，从因矿产纠纷、采砂纠纷、资源争夺等因素引发的案事件中筛查发现线索。”该负责人表示，警方将加大举报奖励力度，及时兑现，加强对举报人的保护，希望广大群众积极检举揭发“沙霸”“矿霸”及其“保护伞”。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 王浩)