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点赞！黎明院一项发明获中国专利银奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 15:41

　　18日，洛报融媒记者从黎明化工研究设计院有限责任公司(简称黎明院)获悉，在国家知识产权局公布的第二十二届中国专利奖获奖名单中，黎明院申报的“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”。

　　据介绍，采用该专利技术开发出的具有完全自主知识产权、性能优异的高性能聚氨酯弹性体材料，成功解决了现有技术中存在的高性能聚氨酯材料回弹差、永久变形大、力学和耐热性能差、使用寿命短等关键共性的技术难题，打破了国外长期技术垄断局面。目前，该专利已实现规模化生产应用，为我国高速铁路建设和汽车、机械、密封、缓冲减震等重点产业的国产化和高水平发展提供了关键基础材料。

　　中国专利奖是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选产生，是国家最高的专利奖项，评选标准包括专利质量、技术先进性、运用及保护措施和成效、社会效益及发展前景等多个方面。

　　近年，黎明院坚持“科技引领、创新驱动”发展战略，加强知识产权保护和专利申报工作，鼓励科研人员积极进行专利申报。截至目前，该公司已拥有专利249项，其中发明专利205项。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 邵婉芳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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