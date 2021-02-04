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全省第一！洛阳重点项目建设势头良好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 16:53
华耀城关林商业中心
 

　　洛报融媒记者5日从洛阳市发改委获悉，在今年1至6月全省重点项目建设综合考评中，洛阳总得分位居全省第一名。

　　据悉，省重点项目建设综合考评综合了投资完成情况、开工情况、联审联批情况、信息报送情况等多项内容。其中，我市在投资完成情况、信息报送情况方面均获得满分，在其他多个单项考评中也排名前列。

　　今年以来，全市各级各部门牢固树立“项目为王”理念，深入推进“三个一批”，严格落实项目例会、联审联批、领导分包等制度，扎实开展项目攻坚、集中开工和观摩点评，重点项目建设保持良好势头。

　　2021年，我市共安排省市重点项目519个，总投资5598亿元，年度计划投资1946亿元。今年上半年，省市重点项目累计完成投资1407亿元，占年度计划的72.3%，比去年同期高1.3个百分点。其中142个省重点项目，累计完成投资627.6亿元，占年度计划的74.3%。全年联审联批任务1820项，已完成审批1813项，完成率99.6%。省级联审联批任务287项已提前全部完成。

　　我市今年计划新开工项目273个，上半年计划开工212个，实际开工项目257个，开工率占全年94.1%。其中，总投资100亿元的华耀城关林商业中心项目、总投资60亿元的科创小镇一期等45个项目提前开工。全年计划竣工项目132个，上半年计划竣工23个，实际竣工59个，竣工率占全年44.7%。其中，总投资46亿元的嵩县自然资源生态综合保护等36个项目提前竣工投用。226个续建项目完成投资713亿元，占年度计划投资的78.3%。

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[ 责任编辑：崔利利]
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