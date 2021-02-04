洛阳两个石化重大项目加快推进（树牢“项目为王”鲜明导向 全力推动经济高质量发展）

记者日前从洛阳石化获悉，洛阳—新郑国际机场航煤管道项目、洛阳石化百万吨乙烯项目两个石化重大项目建设有了新进展，助力我市加快打造高端石化产业集群。

记者日前从洛阳石化获悉，洛阳—新郑国际机场航煤管道项目、洛阳石化百万吨乙烯项目两个石化重大项目建设有了新进展，助力我市加快打造高端石化产业集群。

近日，省自然资源厅向洛阳石化核发洛阳—新郑国际机场航煤管道项目用地预审与选址意见书，这对项目前期工作具有里程碑意义。

该项目起于我市孟津区吉利华阳产业集聚区洛阳石化航煤罐区，终点位于郑州航空港区华南蓝天航空油料有限公司河南分公司油库，途经孟津区、孟州市、温县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市及郑州航空港区等8个县(市、区)，管道全长约185公里，设计输送量为每年330万吨。

随着该项目用地预审与选址意见书的核发，目前，与洛阳—新郑国际机场航煤管道项目相关的各项评价及项目核准工作正加紧推进，项目基础设计和勘察已完成招标。

该项目投用后，可实现新郑国际机场航煤资源稳定供应，为洛阳石化航煤油品提供安全、稳定、可靠、经济、便捷的运输通道，满足中国石化系统航煤销售市场开发需要，降低油品运输费用，提高企业综合经济效益，从而进一步增强我市高端石化产业竞争力，也为洛济焦高端石化产业带建设奠定基础。

此外，洛阳石化百万吨乙烯项目可研报告“一站式”论证会及部分专项讨论会近日在北京召开。会议审查了项目可研报告，并组织了资源与市场、炼油技术、重大设备国产化等6个专项讨论会。与会专家认为，洛阳石化百万吨乙烯项目原料及产品方案设置合理，技术选择合适，财务效益满足要求，基本符合项目论证要求。

市发改委相关负责人表示，下一步将继续树牢“项目为王”工作理念，全力服务好石化重大项目，推动石化产业延链补链强链，加快打造上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要高端石化产业基地。(记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 郭谦 李松涛)