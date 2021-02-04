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《七夕奇妙夜》背后的河洛文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.14 16:46

　　看过《七夕奇妙游》，您有没有被舞蹈《龙门金刚》惊艳？河南卫视“中国节日”系列新作《七夕奇妙游》一经播出，瞬间圈粉无数。据悉，《七夕奇妙游》实景拍摄重点在洛阳，总导演路红莉称，洛阳作为千年古都，处处充满历史的厚重感和人文的浪漫情调，这种文化底蕴与《七夕奇妙游》的定位、创意完美融合，整个节目制作周期大约一个月，在洛阳的拍摄时间就耗时半个多月。

　　在节目中，女宇航员唐小天开启穿越之旅，来到了大唐东都洛阳。

 

唐小天穿越到唐代

　　彩绸高悬、灯盏摇曳的街道，笙歌乐舞、熙熙攘攘的七夕夜……这一幕就是在洛阳市洛邑古城景区实景取景拍摄的。节目中唐代的民间市集，就在洛邑古城新潭边的观潭巷。

　　洛邑古城是洛阳近年的网红地标之一，位于洛阳老城东南角，占地70亩，有以文峰塔和新潭为主的10个主题景观，将洛阳千年古城的风采集中展现。这里不仅有唐代的酒楼、宋代的商铺，一不留神还走过了明清，抬头就是民国的旧墙。漫步古城仿佛穿越时空的氛围，让洛邑古城成为《七夕奇妙游》穿越之旅的首站。

　　其中，文峰塔始建于北宋，明末毁于战火，现存建筑为清初重建，高约30米，是我市目前为数不多的古塔之一。该塔是一座密檐式砖石塔，呈四方形。塔基由方形青石砌成，边长6.8米，高3.3米。塔身有九层，由青砖砌成，第一层至第八层向北均有一扇拱门，第九层则四面各开一扇拱门。旧时，塔内供奉的文昌星和奎星是读书人的守护神，人们建造此塔祭祀二神，并为其取名“文峰塔”，旨在祈盼洛阳文化昌盛，多出状元。

　　新潭是隋唐大运河的一个码头。史料记载，武则天大足元年(公元701年)，在洛阳立德坊南营建超级物流港口——新潭：“天下舟船所集，常万余艘，填河路，商旅贸易，车马填塞。”

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[ 责任编辑：马佳佳]
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