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洛阳进一步加强城乡社区疫情防控工作 暂停老年人日间照料中心等场所人员聚集活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.12 08:09

　　“暂停村(居)民议事室、图书室、文体活动室、老年人日间照料中心等场所人员聚集活动，倡导‘喜事缓办、丧事简办、宴会不办’，尽量减少人员聚集性活动……”

　　昨日，记者从市民政局了解到，近日，省民政厅发布关于进一步加强城乡社区疫情防控工作的紧急通知，对各级民政部门作出上述要求。

　　通知还要求，各地民政部门按照疫情防控总体部署，统筹推进城乡社区防控和服务工作，保障群众生活、村(社区)政务服务办理和其他服务需求，特别是加强对留守老人和留守儿童、困境儿童、散居孤儿、低保对象、特困人员、特殊困难群体、低收入家庭的关心关爱。

　　制订城乡社区服务应急响应预案，加强城乡社区服务机构与社会力量、市场主体联动，重点落实生活物资供应、慢性病药品配送、应急车辆调配等涉及居民群众基本生活服务项目的应急措施。

　　完善城乡社区防控工作信息化支撑，推动城乡社区防控与群众需求精准对接，并为老年人、残疾人等特殊群体保留必要的线下渠道。

　　加强城乡社区综合服务设施管理，落实体温检测、健康码查验、流量限制、环境消杀等防疫措施，暂停村(居)民议事室、图书室、文体活动室、老年人日间照料中心等场所人员聚集活动。

　　记者了解到，市民政局已将省民政厅的紧急通知进行下发，督促落实。此外，8月1日，市民政局下发关于加强救助站等社会事务机构疫情防控工作的紧急通知，要求从紧从严从实做好救助管理站、婚姻登记处、精神卫生福利机构和殡葬服务机构疫情防控，确保社会服务机构安全。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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