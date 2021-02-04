洛阳今日多云间阴天 局地有大雨并伴有短时强降水等强对流天气

预计今天白天多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局地大雨或暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏西风转偏东风2级到3级，气温24℃到33℃。

近期，我省雷电活动频繁，局地易出现强对流天气，市气象台昨天下午就发布了一条雷电黄色预警信号，栾川县、嵩县、洛宁县局地出现短时强降水。

根据最新气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，我市有一次分散性降水过程，预计今天白天多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局地大雨或暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏西风转偏东风2级到3级，气温24℃到33℃；今天夜里到明天白天多云，局地有阵雨、雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到34℃。市气象台提醒，公众需关注气象部门发布的预警信息，注意局地强对流天气影响。

昨天，中国气象局气候变化中心发布《中国气候变化蓝皮书(2021)》。蓝皮书显示，全球变暖趋势仍在持续，2020年，全球平均气温较工业化前水平(1850年至1900年平均值)高出1.2℃，是有完整气象观测记录以来的3个最暖年份之一；从2011年到2020年是1850年以来最暖的10年。2020年，亚洲陆地表面平均气温比常年值偏高1.06℃，是20世纪初以来的最暖年份。中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区，升温速率明显高于同期全球平均水平。从1951年到2020年，中国地表年平均气温呈显著上升趋势，升温速率为每10年升高0.26℃。

降水方面，从1961年到2020年，中国平均年降水量呈增加趋势，平均每10年增加5.1毫米。高温、强降水等极端事件增多增强，从1961年到2020年，中国极端强降水事件呈增多趋势，极端高温事件自20世纪90年代中期以来明显增多。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)