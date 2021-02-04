洛阳以“新”赋能 全面挺起制造业高质量发展“脊梁”（奋力实现十四五开新局）

殊荣不断！我市连续三年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”督查激励。成果斐然！七二五所研发的LNG产品为实现“碳达峰、碳中和”目标提供“洛阳动力”，中国一拖质检项目填补国内农机5G质检空白……

在中信重工下线的国内首台悬臂式硬岩掘进机(资料图片)

殊荣不断！我市连续三年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”督查激励。成果斐然！七二五所研发的LNG产品为实现“碳达峰、碳中和”目标提供“洛阳动力”，中国一拖质检项目填补国内农机5G质检空白……

围绕制造业高质量发展，近年我市从“565”到“755”，不断加速构建以新兴产业为引领、主导产业为支撑、特色产业为亮点的现代产业体系；从“6”到“6+3+X”，持续抓好项目建设“牛鼻子”和场域载体“强磁场”，推进新型产业专业园区建设；从“洛阳制造”到“洛阳都市圈制造”，以开放为引领着力拓展发展新路径、构筑发展新格局，围绕建设全国先进制造业基地加速探索独具特色的“洛阳路径”。

加快发展动能转换，增强制造业高质量发展“新动力”

近日，“洛阳创新”再次建功“大国重器”，无论是成功着陆的“祝融号”火星车，还是成功下线的世界首台超大断面矩形硬岩顶管机“天妃一号”，都配备了轴研所研发的专用轴承。

神舟飞天、蛟龙入海、大桥挺立、高铁飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在一件件世界瞩目的重大成果中，“洛阳制造”几乎从未缺席。

在“十四五”开局之年，制造业发展站上新的时代潮头。习近平总书记明确提出，高质量发展是“十四五”时期我国经济发展的必由之路，制造业高质量发展更是重中之重。为此，无数河洛儿女“开局即决战”，交出了一份催人奋进的制造业发展答卷——

今年前四个月，我市规模以上工业增加值同比增长12.7%，全市工业用电量同比增长20.13%；全市规模以上制造业增加值同比增长12.5%，在制造业涵盖的31个行业大类中，行业增长面超80%，其中21个实现两位数以上增长；全市60家重点企业实现产值同比增长31%，其中21家增速超过50%，11家增速实现翻番！

在此过程中，加快发展动能转换成为“洛阳制造”屡立新功的“关键一招”——以中国一拖等为代表的传统工业企业，以创新为抓手加速推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大“双轮驱动”，中信重工等企业依托工业互联网平台探索相关产业服务，探索高端制造业与高端服务业“双高引领”，再加上城区经济与县域经济“双向发力”、国有经济与民营经济“双赢并进”……

依托新一轮科技革新和产业变革机遇，“洛阳制造”正加速向“洛阳智造”“洛阳创造”转变，我市制造业高质量发展的“新动力”正在不断增强。