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芒种时节，到洛阳市少儿图书馆免费参加亲子活动吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.01 17:14

　　周末，您经常带孩子去哪儿玩耍？6月5日（周六）是芒种节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“芒种”为主题的免费亲子活动，名额有限，有兴趣的话赶快报名参加吧！

　　芒种是二十四节气中第九个节气，其字面意思是“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种”。芒种节气有很多有趣的民间习俗，中国古代将芒种分为三候：“一候螳螂生，二候鹏始鸣，三候反舌无声。”让我们跟着主讲老师，一起感受节气魅力吧！

　　活动时间：6月6日(周日)下午3点至4点

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

　　活动对象：5岁至9岁儿童(由于场地限制，可免费报8组家庭，报满即止)

　　活动内容：

　　1.老师讲解芒种节气的民间习俗。

　　2.一起来斗草：家长可提前带孩子到户外寻找自己认为韧性比较好的草，并带到活动现场。两名小朋友为一组，将找好的草交叉成十字用力拉扯，草不断的一方为胜利者。

　　3.了解芒种习俗安苗，并教孩子用超轻黏土制作各种各样的面点，感受节气农事活动。

　　主讲老师：刘妲(洛阳启迪未来小学)

　　报名电话：18638358896

　　(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜)
[ 责任编辑：崔利利]
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