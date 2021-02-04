芒种时节，到洛阳市少儿图书馆免费参加亲子活动吧

周末，您经常带孩子去哪儿玩耍？6月5日（周六）是芒种节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“芒种”为主题的免费亲子活动，名额有限，有兴趣的话赶快报名参加吧！

周末，您经常带孩子去哪儿玩耍？6月5日（周六）是芒种节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“芒种”为主题的免费亲子活动，名额有限，有兴趣的话赶快报名参加吧！

芒种是二十四节气中第九个节气，其字面意思是“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种”。芒种节气有很多有趣的民间习俗，中国古代将芒种分为三候：“一候螳螂生，二候鹏始鸣，三候反舌无声。”让我们跟着主讲老师，一起感受节气魅力吧！

活动时间：6月6日(周日)下午3点至4点

活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

活动对象：5岁至9岁儿童(由于场地限制，可免费报8组家庭，报满即止)

活动内容：

1.老师讲解芒种节气的民间习俗。

2.一起来斗草：家长可提前带孩子到户外寻找自己认为韧性比较好的草，并带到活动现场。两名小朋友为一组，将找好的草交叉成十字用力拉扯，草不断的一方为胜利者。

3.了解芒种习俗安苗，并教孩子用超轻黏土制作各种各样的面点，感受节气农事活动。

主讲老师：刘妲(洛阳启迪未来小学)

报名电话：18638358896

(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜)