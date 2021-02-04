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以南大街和天中市场为主线 洛阳老城区将打造“中华老字号一条街”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.28 17:46

　　老城区将建设老字号集聚区，欲引百家老字号入驻！这是洛报融媒记者从5月28日在洛阳举行的2021年河南省老字号协会工作会暨洛阳市老城区“老字号集聚区项目”推介会上获悉的。

　　近年，老城区立足厚重的历史文化资源，以112.99公顷的历史文化街区为核心，打造了洛邑古城非遗文化产业园、十字街美食街、民主街特色美食街、贴廓巷红色文化步行街等一系列文化地标。2020年，历史文化街区接待游客约635万人次，旅游综合收入约51.5亿元。

　　为进一步做好“老”字文章，加快推进国际人文交往中心示范区建设，老城区积极谋划“老字号集聚区项目”。该项目以南大街和天中市场为主线，辐射整个历史文化街区，将打造餐饮、住宿、旅游购物街、文化展示等多功能为一体的明清商业古街。该项目计划吸引100家中华老字号、省级老字号及地方老字号等企业落户南大街，打造“中华老字号一条街”；引进博物馆、“一带一路”国家特色文创产品落户天中市场，打造“一带一路老字号集聚地”。同时，老城区将建立保护和促进老字号发展的支持体系，挖掘整理传统产品和技艺，增强老字号企业自主创新和市场竞争能力，基本形成文化内涵丰富、地域特色鲜明，社会影响力大的老字号集聚区。

　　据了解，目前，南大街及天中市场建筑面积3万多平方米，现有商户700余家。其中，南大街街长500米，近期正在开展公产商用房征收工作。老城区还通过开展“老字号嘉年华”、中华老字号品牌集群筹备会暨建设国际人文交往中心研讨会、“一带一路”数贸发展与国际合作论坛、与省老字号协会签订战略合作协议等活动，在社会资源、融资咨询及宣传推广等方面为集聚区建设奠定了坚实基础。

　　活动中，首批入驻老城区“老字号集聚区项目”的老字号企业进行了签约。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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