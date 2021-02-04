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洛阳将在道北重点建设一座现代化综合性医院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.28 09:03

　　昨日，市城乡规划委员会2021年第四次会议召开，审议并原则通过南山牡丹文化园景观总体提升方案、道北片区新建综合性医院规划设计方案等。

　　南山牡丹文化园是洛阳城市现代轴线南部重要节点。公园景观提升将深化中轴线设计，完善功能分区、交通系统、牡丹文化体验等布局，着力打造集生态观光、牡丹文化体验、生态休闲、牡丹研学、森林康养于一体的生态旅游绿色综合体。

　　在道北片区，我市将重点建设一座现代化综合性医院。医院选址于老城区邙岭大道与金谷园北路交叉口东南角，总体规划用地约240亩。未来，该医院将为老城区以及周边地区提供预防、医疗、康复、护理一体化的整合型医疗卫生服务，整体提升道北区域城市综合承载能力。

　　会议还审议通过了伊滨区奥体中心东侧运动商业综合体项目、洛阳体育人才公寓项目、洛阳玖玺台项目、中南高科洛阳智能装备创新港项目、天鑫苑项目、高新区八佳电气装备制造项目、中德产业园(二期)、帽郭一期和二期安置小区项目、洛龙区大西安置小区项目、洛阳建业天明观山悦项目等相关规划设计方案。

　　市长、市规委会主任刘宛康主持会议，并对完善提升相关规划方案提出要求。市委常委、常务副市长、市规委会副主任王琰君，市委常委、市政府党组成员、市规委会副主任魏建平等参加会议。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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