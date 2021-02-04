洛阳高校学生：为山区留守儿童送来别样关爱【视频】

“祝愿我们伟大的祖国国力更强盛，明天更美好……”在汝阳县刘店镇红里小学教室里，河南科技大学学生用专业设备把孩子们的声音录制下来，将这些留守儿童爱党爱国之情和对远方亲人的思念，通过网络传递给父母。

“祝愿我们伟大的祖国国力更强盛，明天更美好……”在汝阳县刘店镇红里小学教室里，河南科技大学学生用专业设备把孩子们的声音录制下来，将这些留守儿童爱党爱国之情和对远方亲人的思念，通过网络传递给父母。

六一来临之际，河南科技大学组织开展“童心向党，爱寄红里”主题活动，由14名大学生宣讲团成员组成的支教小分队来到红里小学，为该校留守儿童送去特别的关爱。活动现场，大学生们通过讲党史故事、开展集体益智小游戏、做心理辅导、组织孩子们给远方父母写家书等方式，激发孩子们热爱生活、感恩父母的情感，树立远大志向，培养爱党爱国情操。

“姐姐，新疆大吗”“有哪些好吃的东西”“你见过迪丽热巴吗”……在四三班教室，孩子们簇拥在宣讲团成员阿迪娜的身边，眨巴着乌溜溜的大眼睛，七嘴八舌地问道。“咱们新疆地域辽阔，景色优美，物产丰富，瓜果飘香，将来，你们要好好学习，走遍祖国大好河山，感受一个中国人的自豪与荣耀。”阿迪娜动情地说。