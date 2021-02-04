大型历史豫剧《义薄云天》来洛 市民可享消费补贴半价购票

好消息！洛报融媒记者日前从洛阳旅发集团获悉，河南豫剧院新编“关公戏”《义薄云天》将于6月2日、3日晚在洛阳新区歌剧院上演，市民可享受文旅消费补贴半价购票。

好消息！洛报融媒记者日前从洛阳旅发集团获悉，河南豫剧院新编“关公戏”《义薄云天》将于6月2日、3日晚在洛阳新区歌剧院上演，市民可享受文旅消费补贴半价购票。

为响应“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动，推动文旅消费提质扩量，激发演艺消费潜力，洛阳市旅发集团特邀约河南豫剧院新编“关公戏”《义薄云天》来洛，并通过文旅消费券形式让市民享受惠民观演。

关羽是中国文学殿堂不朽的经典角色，“关公戏”剧目更是舞台经典。新编大型历史豫剧《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由国家一级编剧陈涌泉担任编剧，国家一级导演、河南豫剧院副院长丁建英担任导演，河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。《义薄云天》以戏剧元素为主体、以歌舞演故事，是一部主题鲜明、结构严谨、情感细腻、恢宏大气、耐人寻味的历史正剧。在叙事上大胆剪裁，去粗取精，以史诗的笔法展现了关羽波澜壮阔的一生。该剧为符合现代审美观的要求进行了艺术再创造，既满足现代人的审美需求，又彰显了该剧恢宏壮观的艺术感染力。