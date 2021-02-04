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河洛地理：走进卢氏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 09:49
行走卢氏示意图 绘制吴芳

　　“卢氏多灵山，山山斗奇美。”清雍正年间，河南知府张汉从洛阳到卢氏考察，在《卢氏山行》中写下这样的诗句。

　　卢氏地处豫鄂陕三省交界处，享有“豫西后花园”之美誉。秦岭迤逦东来，在这里分为三支，由北向南依次为崤山、熊耳山和伏牛山。今天，在面积4000多平方公里的卢氏境内，分布着大小山峰4000多座。

　　山高林密的卢氏，曾是恐龙的天下。数千万年前，卢氏跗猴在这里繁衍生息，后来进化出了直立行走的卢氏智人。这里的古生物化石和古文化遗址星罗棋布，备受世人关注。

　　卢氏历史悠久，早在上古时期，这里就生活着尊卢氏部落，后来又建立了卢氏古国。春秋时期，卢氏属“西虢之邑”，这里曾被阴戎占据，也称卢戎国。

　　公元前456年，晋国派韩庞“取卢氏城”，兼并了卢氏古国。卢氏置县始于汉武帝元鼎四年(公元前113年)，迄今已有2100多年的历史。

　　关于卢氏县的由来，清代顾祖禹在《读史方舆纪要》中称：“汉因卢敖得仙，始置卢氏县。”

　　卢敖是秦朝方士，相传他奉秦始皇之命寻找长生之药，结果一去不返，后在卢氏修炼成仙。今天，在卢氏县城的洛河南岸有卢敖洞，人们以此来纪念他。

　　卢氏县城位于崤山与熊耳山之间，洛河穿行其中，留下了许多古老的传说。比如，《尚书·禹贡》中有大禹“导洛自熊耳”的记载，历代文人墨客来到这里，多对其进行题咏。

洛河在群山中蜿蜒

　　洛河是卢氏境内最重要的河流，它发源于陕西商洛，经卢氏、洛宁、宜阳进入洛阳市区，与伊河交汇后继续东流，汇入黄河。现在，就让我们溯洛河而上，在卢氏的山水间徜徉吧！

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[ 责任编辑：潘亮]
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