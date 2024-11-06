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今年植树节，洛阳9.8万人参与劳动 栽植苗木51万株
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 20:57
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　　2025年是开展全民义务植树运动44周年，今年3月12日是第47个中国植树节。

　　在洛阳的宜林荒山、黄河沿线、湿地公园、国有林场和广大农村，社会各界等纷纷行动起来，以实际行动绿化家园。据统计，植树节当日，全市各地纷纷开展植树活动，市县乡三级设立义务植树基地134个，9.8万人参与其中，栽植苗木51万株，为河洛大地再添新绿。

　　在伊滨区，干部群众登上万安山，以饱满的热情种树造林、绿化家园。这里山势陡峭、土壤瘠薄，造林难度大，是困难地造林的重点工程。今年，当地坚持适地适树原则，按照“山上松柏叠翠、山中风景如画、山下花果飘香”的规划布局，选定白皮松、五角枫、栾树、楸树、黄栌等16个常绿树种、彩叶树种、生态经济兼用树种，打造布局合理、结构优良、富有层次的森林生态系统。经过一番辛勤劳动，一株株新苗迎风而立。

　　“困难地造林攻坚是今年科学推进国土绿化的重点。”洛阳市林业局相关负责人表示。经过多年持续绿化，全市可用于大规模造林的土地空间日趋狭小，剩下的都是造林困难地。今后一个时期，洛阳市将科学推进大规模国土绿化，大力实施森林质量精准提升工程，咬定青山、久久为功，一年接着一年干，一个山头接着一个山头攻坚，坚决啃下困难地造林“硬骨头”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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