李亚调研郑州大学洛阳校区建设工作

24日，市委书记李亚调研郑州大学洛阳校区建设，强调要按照办实事、开新局的要求，全力加快郑州大学洛阳校区建设进度，持续完善周边配套，尽快高质量交付，确保9月首批新生如期入驻，不断厚植洛阳现代化都市圈建设新优势。

李亚在调研郑州大学洛阳校区建设工作时强调

加快建设完善配套高质量交付

确保9月首批新生如期入驻

24日，市委书记李亚调研郑州大学洛阳校区建设，强调要按照办实事、开新局的要求，全力加快郑州大学洛阳校区建设进度，持续完善周边配套，尽快高质量交付，确保9月首批新生如期入驻，不断厚植洛阳现代化都市圈建设新优势。

今年2月，郑州大学与洛阳签署框架协议，合作共建郑州大学洛阳校区。郑州大学洛阳校区将集学科建设、人才培养、科学研究、成果转化于一体，重点围绕洛阳在先进制造、新材料、文博等领域的发展需求，依托并整合相关资源与平台，设置特色学科与学科方向，促进郑州大学学科、人才等创新资源与洛阳经济社会发展深度融合，为洛阳产业转型升级和高质量发展赋能。

24日下午，李亚实地察看了位于周山大道上的郑州大学洛阳校区建设情况，了解校园整体规划布局情况，对完善提升功能布局、宿舍结构、周边环境等提出具体要求。他指出，建设郑州大学洛阳校区，是郑州大学积极贯彻落实省委省政府部署要求，支持助力洛阳都市圈建设的重要举措，也是洛阳和郑州大学深化校地合作，带动豫西地区莘莘学子享受更多优质高等教育的共赢之举。

李亚强调，要把建好用好郑州大学洛阳校区作为党史学习教育“我为群众办实事”的具体行动，加快打造中西部地区人才高地，形成高端人才集聚的场域载体“强磁场”。要提升政治站位，抢抓机遇、倾力而为，加快工程建设进度，建设单位要拿出精干的管理团队、施工团队，高标准高质量按照规划要求完成建设任务，确保7月底前完成一期工程，打造干净、整洁、功能初步完善的校区环境。要着力完善配套，市直有关部门和相关城市区要密切配合，抓好周山大道、机场西路等周边路网、绿化设施提升，深化周边区域精细化管理，为郑州大学洛阳校区营造良好环境。希望郑州大学全力做好今年9月新生入驻的各项准备工作，细化招生事宜，完善师资搭配，为如期实现校地合作既定目标打好基础，实现良好开端。

李亚还实地察看了东陡沟游园、涧河治理西工区段等重点民生工程推进情况，要求有关部门要结合开展“我为群众办实事”实践活动，坚持规划引领，加快建设提升进度，建管并重做好精细化管护，完善停车场等各类配套设施，不断提升市民群众的获得感满意度。

郑州大学副校长屈凌波，市委常委、市政府党组成员魏建平分别参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)