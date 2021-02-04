刘宛康到宜阳县调研项目建设、乡村振兴等工作

昨日，市长刘宛康轻车简从深入宜阳县调研项目建设、乡村振兴等工作，强调要坚持以新发展理念为引领，扭住重点、精准施策、狠抓落实，把重点工作抓得更紧一些，把目标任务完成得更好一些。

昨日，市长刘宛康轻车简从深入宜阳县调研项目建设、乡村振兴等工作，强调要坚持以新发展理念为引领，扭住重点、精准施策、狠抓落实，把重点工作抓得更紧一些，把目标任务完成得更好一些。

当天下午，刘宛康来到洛阳航空航天智创产业园建设工地，详细了解工程进度、产业配套等情况。刘宛康强调，要抢抓时间节点和政策机遇，在确保工程质量安全前提下，千方百计加快向前推进，推动项目尽快投产达产，早日形成新产能。要创新产业园运营模式，多从企业角度、市场规律考虑问题、改进工作、优化服务，为入园企业精准赋能，为经济发展增添新动能。

在洛阳骏化生物科技有限公司，刘宛康认真听取企业减排改造、转型升级情况汇报，叮嘱企业负责人准确把握产业变革新方向，把降成本、调结构、优环境各项政策吃透吃准、用好用足，实现高质量发展。

刘宛康还到韩城镇城角村调研了古城遗址保护情况，到三乡镇实地查看了五花寺塔修缮情况，到张坞镇苏羊村调研了传统村落保护开发情况。刘宛康强调，要本着对历史负责、对人民负责、对子孙后代负责的态度，精心保护好、利用好洛阳特有的历史文化遗产，推动文旅融合发展，让历史文化资源“活”起来、“火”起来。要坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念，深入挖掘河洛文化蕴含的时代价值，充分发挥非遗项目、传统村落在乡村振兴、民生改善、社会进步等方面的重要作用。(记者 孙自豪)