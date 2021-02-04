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洛阳再添一座博物馆！古瓷标本博物馆开馆【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 11:01

　　“东方博物馆之都”再添一座博物馆！5月18日上午，洛阳古瓷标本博物馆举行捐赠暨开馆仪式。

　　该馆位于洛河与瀍河交汇的河口汇流处洛浦公园内的晴望阁，北依滨河北路，西与朱樱塔相望，古朴典雅，风景优美。

　　洛阳古瓷标本博物馆总建筑面积1300平方米，其中地上三层为陈列展厅，建筑面积854平方米。“目前馆内共展出近500件展品，以展示中国古代陶、瓷器标本为主要内容，陈列展品上至仰韶文化时期，下至宋元明清及民国，涵盖了中国瓷器各大窑系的诸多窑口，尤其是河洛地区的古窑瓷片，展品类型丰富。”该博物馆负责人介绍。

　　走进展厅，一楼为“山水撷珍”，进门首先映入眼帘的是代表仰韶文化的彩陶罐。一楼展品代表了各时期较为有特色的古瓷标本。值得一提的是，位于一楼展厅一隅，用塑像还原了宋代匠人用“馒头窑”烧制陶器的情景，让游客更直观了解陶器烧制过程。临汝窑、白河窑、当阳峪窑、黄冶窑、钧台窑……二楼展厅名为“大河瓷韵，名窑荟萃”，按窑口将其分类，展示了中原地区比较有特色的古瓷标本。特别引人关注的是“青花瓷百寿墙”，由150个带寿字的明清时期的青花瓷碗底古瓷标本组成，美好的寓意成为大家打卡合影的网红之地。三楼展厅为“瓷海集美”，展示了精美文物，体现了陶瓷艺术之美，其中宋代临汝窑青釉马刺、釉里红盆等精巧绝伦。

　　据悉，该馆展品皆由洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援捐献。这是他40多年来，走遍中原地区百余处窑址，甚至是在建房修路的施工现场一件件拾集来的，与展品一同展出的还有他数年来关于河洛地区瓷器发展、烧造及技艺传承历史的诸多调查研究成果。

　　“洛阳古瓷博物馆展示的这些藏品，为观众呈现了中国瓷器发展、尤其是河洛地区瓷器烧造的历史和辉煌成就，对公众欣赏、教育和研学提供了丰富的内容。该馆的成立既是科学考古发掘的重要补充，又是研究中国古代陶瓷的珍贵第一手资料，更为公众学习交流搭建文化共享平台。”市文物考古研究院相关负责人表示。

　　如果您想到现场看看，请带好身份证登记入馆参观。参观时，请您做好个人防护并配合工作人员测体温。每周一是博物馆例行闭馆的日子。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 葛珊 徐蓓蕾 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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