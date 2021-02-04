洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

学百年党史，铸e网同心！老城区网络素养教育基地揭牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.15 11:57

　　素质教育树河洛新风，魅力老城迎建党百年。今日9时，洛阳市老城区网络素养教育基地揭牌暨“学百年党史铸e网同心”活动启动仪式在老城区洛邑古城景区立德苑举行。洛阳市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰，老城区委常委、宣传部部长孙建新，洛阳市古城管理委员会副主任周光玉，洛阳市委网信办网络社会评论科科长祁娜娜等领导嘉宾出席。

启动仪式现场

　　启动仪式上，老城区委常委、宣传部部长孙建新对老城区网络素养教育基地成立背景予以解读，表示洛邑古城作为全国闻名的综合性人文旅游观光区，古都丽影与党建光辉有机融合、特色文旅与红色精神交相辉映，基地根植于此，将汇聚社会各界力量，培育新人才、谋求新发展。

老城区网络素养教育基地揭牌

　　洛阳市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰就老城区网络素养教育基地发展问题提出了相关要求，希望老城区相关部门不断丰富网络素养教育形式内容，强化好网民品牌示范带头作用，使基地成为一张浓缩我市千年古都风貌、极具网络时代奋进风采的亮丽名片。

洛阳市新媒体联盟及网络达人代表受赠党史学习书籍

　　以党的精神为引领、以提升网民素养为价值追求，老城区网络素养教育基地是培养高素质网络人才的沃土，也是弘扬社会正能量的平台，其成立标志着老城区将在加强网络文明建设、营造清朗网络空间工作中充分发挥主力军作用，为洛阳城市文明建设添砖加瓦。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线车辆已完成组装3列
  • 洛宁县涧河东关段：臭水沟变成“网红地”
  • 洛阳位居榜首！《全国重点旅游城市文...
  • 文化综艺节目《登场了！洛阳》启动 ...
  • 新安县磁涧镇礼河村：樱桃红了 村民笑了
  • 洛阳都市圈再提速！60项高频政务服务...
  • 洛阳：大遗址再现辉煌 为文化自信代言
  • 今天，全国百余家地市党报（传媒集团...
  • 《风起洛阳》首支预告片发布 其中有这...
  • 出生将满百天 洛阳王城公园两只白虎吃...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605