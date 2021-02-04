学百年党史，铸e网同心！老城区网络素养教育基地揭牌成立

素质教育树河洛新风，魅力老城迎建党百年。今日9时，洛阳市老城区网络素养教育基地揭牌暨“学百年党史铸e网同心”活动启动仪式在老城区洛邑古城景区立德苑举行。洛阳市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰，老城区委常委、宣传部部长孙建新，洛阳市古城管理委员会副主任周光玉，洛阳市委网信办网络社会评论科科长祁娜娜等领导嘉宾出席。

素质教育树河洛新风，魅力老城迎建党百年。今日9时，洛阳市老城区网络素养教育基地揭牌暨“学百年党史铸e网同心”活动启动仪式在老城区洛邑古城景区立德苑举行。洛阳市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰，老城区委常委、宣传部部长孙建新，洛阳市古城管理委员会副主任周光玉，洛阳市委网信办网络社会评论科科长祁娜娜等领导嘉宾出席。

启动仪式现场

启动仪式上，老城区委常委、宣传部部长孙建新对老城区网络素养教育基地成立背景予以解读，表示洛邑古城作为全国闻名的综合性人文旅游观光区，古都丽影与党建光辉有机融合、特色文旅与红色精神交相辉映，基地根植于此，将汇聚社会各界力量，培育新人才、谋求新发展。

老城区网络素养教育基地揭牌

洛阳市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰就老城区网络素养教育基地发展问题提出了相关要求，希望老城区相关部门不断丰富网络素养教育形式内容，强化好网民品牌示范带头作用，使基地成为一张浓缩我市千年古都风貌、极具网络时代奋进风采的亮丽名片。

洛阳市新媒体联盟及网络达人代表受赠党史学习书籍

以党的精神为引领、以提升网民素养为价值追求，老城区网络素养教育基地是培养高素质网络人才的沃土，也是弘扬社会正能量的平台，其成立标志着老城区将在加强网络文明建设、营造清朗网络空间工作中充分发挥主力军作用，为洛阳城市文明建设添砖加瓦。