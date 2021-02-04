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洛阳市政府常务会议研究卫生健康等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.15 08:56

　　14日，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，集体学习《政府督查工作条例》(以下简称《条例》)，研究卫生健康、居住证办理等工作。

　　会议强调，《条例》进一步明确了政府督查机构职能、权限、程序、责任，对推进政府督查规范化、法治化，保障政令畅通、提高行政效能、建设法治政府具有重要意义。要全面准确把握《条例》精神实质，加强和规范政府监督工作，紧盯企业发展、项目建设、民生实事的堵点痛点开展重点督查，打通政策落实“最后一公里”。

　　会议讨论并原则通过了洛阳市公共卫生服务能力提升行动方案。会议强调，各有关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，充分认识提升公共卫生服务能力的重要性，按时保质推进各项任务，全方位、全周期保障人民健康。要聚焦重大疫情防控救治能力短板，调整完善医疗资源布局，加快河南省第二儿童医院等建设进度，提升县级公立医院救治能力，建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系。

　　会议强调，要进一步改进和规范流动人口办理居住证件制度，进一步放宽我市居住证申领登记条件，降低办证门槛，压缩申领时间，服务优化营商环境和引进人才。

　　会议还研究了其他事项。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：席倩倩]
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