这双用了42年的老筷子 若您捡到，请联系我们

昨日上午，记者在微博上看到一则寻找筷子的求助帖，发帖人是“耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”，她希望身在洛阳的网友能帮她寻找一双用了42年的老筷子。

丢失的那双老筷子，寄托着老人的思念（图片由受访者提供）

昨日上午，记者在微博上看到一则寻找筷子的求助帖，发帖人是“耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”，她希望身在洛阳的网友能帮她寻找一双用了42年的老筷子。

截至记者昨晚10点发稿，这则帖子的点赞数已超6万，转发2.7万次，不少网友评论“看哭了，希望奇迹发生”“羡慕这样的神仙爱情”。

从陵园回来的路上，装有筷子的袋子不慎遗失

这双筷子背后有着怎样的故事？记者联系到了网友“耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”。

她介绍，她的母亲一个多月前突发脑出血去世。68岁的父亲已与母亲相守走过了42年，他悲痛不已，甚至把自己的名字刻在了母亲的墓碑上。

19日是母亲的“七七”，她的父亲带着大葱蘸酱、瓜子等母亲生前爱吃的食物和那双用了42年的筷子，去陵园看望母亲。在父亲眼中，只要用这双筷子吃东西，就是替母亲品尝那些她喜欢的美味。

当天下午两点左右，她的父亲从仙鹤陵园出来后，乘坐伊川县K3路公交车转65路公交车回家。回到家后，父亲发现装有筷子的袋子不见了，他怀疑在转车时将袋子落在了学府街与关林路交叉口附近的65路公交车站长椅上。他发疯似的骑着电动车到处寻找，但一无所获。

在“耗儿和粒儿的塌鼻子妈妈”的眼中，这双筷子之所以对父亲如此重要，是因为它不仅是父母的爱情见证，还承载着父亲对母亲42年相知相守的回忆。筷子丢失后，父亲后悔且自责，他说这双筷子丢了，以后他就不能再替母亲吃她爱吃的菜了。“这双筷子对别人来说一文不值，但对父亲来说非常重要，希望捡到这双筷子的好心人把它还给我们。”