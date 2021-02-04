河南嵩山龙门队：向着新赛季，出征！【视频】

今日，在2021赛季中超联赛即将打响之际，河南嵩山龙门足球俱乐部在郑州航海体育场举行“新征程共出彩”2021赛季河南嵩山龙门队壮行仪式。

今日，在2021赛季中超联赛即将打响之际，河南嵩山龙门足球俱乐部在郑州航海体育场举行“新征程共出彩”2021赛季河南嵩山龙门队壮行仪式。活动现场，省体育局、洛阳市、郑州市有关负责人及俱乐部负责人为河南嵩山龙门足球俱乐部揭牌。

前瞻：第一阶段14轮比赛至关重要

日前，2021赛季中超联赛第一阶段对阵日程表出炉，本阶段共进行14轮112场比赛，将从4月20日持续至8月5日。比赛在两个赛区举行，分别为广州赛区和苏州赛区。其中，河南嵩山龙门队与重庆两江竞技、青岛队、广州队、广州城队、沧州雄狮队、山东泰山队、深圳队同分在广州赛区，对手实力整体较为强劲。

从赛程安排上来看，2021赛季的比赛场次重新恢复至30轮，整体分为三个阶段，其中，第一阶段占据更重要的地位。从数量上看，第一阶段的14轮比赛在整个赛季中的占比接近50%。第一阶段结束后，如果恢复主客场制的条件不允许，则随后的比赛仍将采用赛会制。

按照安排，第一阶段的排名关乎着未来比赛的分组情况。无论是第二阶段还是第三阶段，其分组依据都是第一阶段的排名情况：第二阶段各组的前4 名，与另外一个小组的后4 名编为一组，再进行组内的双循环赛制，第一阶段有过碰面的球队，第二阶段不再交手，总共8 轮比赛；第三阶段比赛，按照第一阶段两个小组成绩，每个小组的前四名进入一组，每个小组的后四名进入另一组，依然按照第一阶段有过碰面球队不再交手的原则，进行双循环比赛打满8 轮。

浴火重生后的河南嵩山龙门队能否从该赛区突围，需要采取务实的战略，在比重最高的第一阶段拿到该拿的积分，为后续的两个阶段比赛奠定良好的基础。