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擦亮“洛阳客家祖源地”品牌 助推国际人文交往中心建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.16 08:33

　　昨日，市长刘宛康会见全球客家·崇正会联合总会秘书长王长江等出席客家祖源地文化论坛暨客家之源纪念馆开馆仪式的部分嘉宾。

　　刘宛康表示，洛阳是客家文化发源地，也是客家人首次南迁出发地，全球1亿客家人祖籍于此，我国70%的宗族大姓起源于此。在牡丹花开的美好时节，欢迎家人们回到家乡，回到温暖的精神家园。在今年第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳举办客家祖源地文化论坛暨客家之源纪念馆开馆仪式，旨在擦亮“洛阳客家祖源地”品牌，传播黄河文化、河洛文化，讲好洛阳故事，助力洛阳客家之源纪念馆成为黄河文化的根亲地标，成为世界客家人的精神家园，推动洛阳国际人文交往中心建设，提升洛阳在海内外的影响力。

　　王长江表示，树不离根，人不忘祖。大家循着先辈足迹，响应家乡召唤，回归故里，希望能够为洛阳都市圈、现代化强市建设贡献客家人的智慧和力量。

　　省侨联二级巡视员刘合生，省客家联合会会长赖谦进，市领导陈淑欣、魏险峰参加会见。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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