点赞！洛阳2名个人和2个集体受表彰

记者13日从省委宣传部获悉，伊川志愿者协会秘书长李灿学、高新区辛店街道寺沟村党支部书记王银伟获评第五批河南省岗位学雷锋标兵，郑州铁路局集团有限公司洛阳车站洛阳龙门站、涧西区武汉路街道武汉路社区获评第五批河南省学雷锋活动示范点。

记者13日从省委宣传部获悉，伊川志愿者协会秘书长李灿学、高新区辛店街道寺沟村党支部书记王银伟获评第五批河南省岗位学雷锋标兵，郑州铁路局集团有限公司洛阳车站洛阳龙门站、涧西区武汉路街道武汉路社区获评第五批河南省学雷锋活动示范点。

据悉，本次评选共表彰36个先进集体、39名先进个人，来自全省各社区、企业、医院、机关等，覆盖了各行各业、各个领域、各条战线。他们是爱岗敬业、奉献社会的先进典范，是雷锋精神的忠实传承者和社会主义核心价值观的模范践行者。

第五批河南省岗位学雷锋标兵

王银伟，男，60岁，中共党员，高新区辛店街道寺沟村党支部书记。王银伟把一个交通不便、环境脏乱的山村，一步步建设成村容整洁、环境优美的美丽乡村。村民有难处、村里搞建设，他都慷慨解囊，累计往村里贴了近300万元。

李灿学，男，49岁，河南省伊川县人。1996年，一场意外导致他下半身完全瘫痪，爱心人士不断给予他物资和精神上的帮助。李灿学受感染，他积极投身到公益事业。多年来，他坐着轮椅，行走在助贫助困，助残助学的道路上，大家爱他也敬他，亲切地称他“轮椅哥”。

第五批河南省学雷锋活动示范点

志愿服务品牌化、“三家七社”展风采、名人效应领先锋……武汉路社区党委多措并举，为打通服务群众最后一公里，坚持以服务辖区群众为根本，不断拓展服务内容、丰富活动项目，推动了学雷锋活动在社区扎根。

洛阳龙门高铁站始终把学雷锋活动作为精神文明建设工作中的一项硬任务，不断壮大学雷锋志愿者队伍，完善学雷锋志愿服务体系，步入了常态化、制度化、规范化；累计参与社区清洁、慰问关爱孤寡老人等46次，参与人数400多人次。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 谷清博)