洛阳织密社会安全网 提升群众安全感和满意度【视频】

12日，洛报融媒记者在偃师水岸绿洲小区看到，居民进入小区时，或用门禁卡或通过人脸识别，既方便又安全。

12日，洛报融媒记者在偃师水岸绿洲小区看到，居民进入小区时，或用门禁卡或通过人脸识别，既方便又安全。

不仅如此，作为偃师今年建成的首个智慧安防小区，该小区的人脸识别、车辆抓拍以及316个监控摄像头等系统设备，目前已完好有效连入了偃师公安局和偃师综治中心。这些单位的工作人员可实时查看该小区的有关情况，第一时间服务居民、保护居民。

智慧安防小区建设既是我市今年的一项重点民生实事又是我市市域社会治理现代化工作的一项重要内容，更是老百姓身边的国家安全。

“去年以来，我市以市域社会治理现代化为牵引，积极开展网格化服务管理提升、综治中心和智慧安防小区建设工作，进一步织密织牢社会安全网。”洛阳市委政法委有关负责人介绍，去年，洛阳市建成智慧安防小区307个，今年将再建200个。

目前，我市已高质量完成雪亮工程建设任务，实现重点公共区域视频监控覆盖率100%；同时，市、县、乡、村四级综治中心全部实体化运行，全市188个乡(镇、街道)综治中心、3199个村(社区)综治中心全部提升达标，特别是建成500平方米的市级综治中心，建好了市域社会治理“前线指挥部”，用“大数据”解决百姓“小烦恼”。