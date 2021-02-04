洛阳女性妇科肿瘤基因诊断 步入精准防治新时代

为了将更先进，更精准的妇科肿瘤精准检测技术应用于临床，洛阳安和医院与深圳华大基因股份有限公司达成深度合作。

为了将更先进，更精准的妇科肿瘤精准检测技术应用于临床，洛阳安和医院与华大基因肿瘤事业部达成深度合作。中国·洛阳“关爱女性健康公益学术讲座暨女性肿瘤精准防治中心授牌仪式”于2021年4月10日在洛阳安和医院召开。

中国民族卫生协会健康服务与管理分会常务副会长兼秘书长刘永生为大会致辞，阐述女性两癌的精准防治的必要性；并且亲自为洛阳安和医院授牌，“女性妇科肿瘤精准防治中心洛阳安和分中心”宣告正式成立。

华大基因肿瘤事业部华中区域总监周秀花在发言中，阐述了深圳华大基因公司一直致力于全球宫颈癌筛查事业，其拥有的妇科肿瘤HPV基因检测技术，在国内出于领先地位。此次与洛阳安和医院的深度合作达成，将努力把华大基因的最新的基因诊断技术运用于洛阳安和医院妇科诊疗的临床开展。

郑州大学第三附属医院妇科主任，主任医师封全灵教授在现场做了精彩的学术报告，全面阐述了女性宫颈癌和HPV病毒的关系，以及如何做到早期的精准预防和检测。

洛阳安和医院不孕不育研究所所长，主任医师刘敬平现场也做了精彩的学术报告，深度阐述了女性妇科肿瘤和不孕不育的关系，分享了自己在中西医结合治疗妇科肿瘤的领域几十年的经验和成功案例。

洛阳安和医院妇科微创技术带头人，副主任医师王富强主任，对于运用最新的微创手术技术治疗妇科肿瘤拥有极为丰富的临床经验，在今天的会议现场，王富强主任介绍了妇科微创技术方面的最新进展。

洛阳安和医院副院长吴琦表示：关爱女性健康事业一直是洛阳安和医院的发展使命之一，洛阳安和医院与华大基因在妇科肿瘤基因检测方面将会逐步落实更多的诊断与防治技术合作。而这也是代表洛阳地区女性妇科肿瘤在基因诊断与预防方面步入新时代的开端。“女性肿瘤精准防治中心洛阳安和分中心”的正式成立，将标志着洛阳地区在女性肿瘤精准防治方面迈出了实质性的一步。