贯彻绿色发展理念 推进生态文明建设

昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志前往吉利，检查督导污染防治和黄河生态保护工作。
昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志前往吉利，检查督导污染防治和黄河生态保护工作。
昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志前往吉利，检查督导污染防治和黄河生态保护工作。
刘宛康一行首先来到吉利二道河涧西沟附近和排污口水质监测断面，对二道河水质提升工作进行现场检查。刘宛康强调，要切实提升政治站位，扎实推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，按照要求认真整改存在的问题，抓好截污治污等工作，把改善水体水质作为重中之重，确保“一渠清水入黄河”。
近年，我市大力推进黄河湿地生态保护和修复，使黄河湿地国家级自然保护区洛阳段尽显生态之美。在吉利保护区内，刘宛康对核心区和缓冲区违规养殖清退、生态修复等情况进行了全面了解，强调要深入贯彻绿色发展理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，切实加强沿岸整治，注重生态修复，处理好湿地保护与民生改善的关系，通过科学的修复和保护，优化生态安全屏障体系，推动生态文明建设各项决策部署落地落实落细，使黄河湿地产生更大生态效益、社会效益。
侯占国参加活动。（记者 李三旺）
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