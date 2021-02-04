官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通　中西部非省会城市第一个

洛报融媒受权官方发布：备受瞩目的洛阳地铁1号线将于3月28日开通初期运营。洛阳将成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市。
洛报融媒受权官方发布：备受瞩目的洛阳地铁1号线将于3月28日开通初期运营。洛阳将成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市。
洛报融媒受权官方发布：备受瞩目的洛阳地铁1号线将于3月28日开通初期运营。洛阳将成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市。
洛阳地铁1号线历经3年零9个月的建设，并顺利完成为期3个月试运行，完成项目验收、安全评估等程序，售票、安检等各项服务设施也已调试完毕，目前各项运营工作已准备就绪。
28日上午10时30分，洛阳地铁1号线19座车站将全部开放，正式开始售票。洛阳市轨道交通集团将为市民游客提供优质惠民的服务，共同展示好洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市形象。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军/文 记者 李卫超 张怡熙 鲁博/图）
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