中石化集团调研组来洛

昨日，中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记张玉卓一行来洛，调研中石化洛阳分公司生产运行、炼油结构调整及百万吨乙烯产业项目布局等工作。

昨日，中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记张玉卓一行来洛，调研中石化洛阳分公司生产运行、炼油结构调整及百万吨乙烯产业项目布局等工作。

省政府党组成员费东斌一同来洛。市领导刘宛康、侯占国参加调研。

在中石化洛阳分公司，张玉卓首先听取该公司在改革发展、装置布局、项目建设等方面的情况汇报，随后来到公司中心控制室，对企业安全管理、生产运行等情况进行调研。他指出，企业要提高政治站位，深化思想认识，始终把安全生产作为头等大事来抓，切实履行安全生产主体责任，从严从细部署落实各项风险管控措施，扎实做好风险隐患排查和整改管控工作，推动管理体系有效运行，确保万无一失。

中石化集团日前与我省签署战略合作协议，双方将在油气勘探开发、炼油化工、产品销售、新能源开发等领域深化合作。张玉卓一行来到中石化洛阳分公司百万吨乙烯产业项目布局现场，听取项目前期准备情况及我市在用地等方面保障情况介绍。他表示，该项目的建设对促进中部崛起、实现企业转型发展，以及洛阳都市圈建设具有重要意义，可带动区域新能源汽车、环保建材等快速发展，希望中石化洛阳分公司在洛阳市委、市政府的大力支持下，稳步推进项目建设，争取早建成早投产，为区域经济社会发展作出更大贡献。(记者 李三旺)