洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国内首款移动P2+核酸检测车在洛阳交付
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 17:11

　　25日上午，格力新晖移动P2+核酸检测车在洛完成交车，有望在今年牡丹文化节期间列装疫情防控一线，助力我市科技抗疫。

　　随着我国新冠疫情防控进入常态化阶段，建立科学高效的防护、查疑、救治体系十分必要。此次在我市交付的系国内首款移动P2+核酸检测车第七台产品，将助力我市加速构建应急防疫机制。

　　作为格力为抗击疫情开发的重点产品，新晖移动P2+核酸检测车克服了传统核酸检测由于地点固定难以满足大规模人群和偏远地区应急检测需求的缺陷，可突破地域限制，节省人力和场地投入，快速建立区域核酸检测能力。

　　在配置上，格力新晖移动P2+核酸检测车长12米，按照生物安全二级以上(P2+)实验室标准打造。由于整合了实验室信息管理系统、高通量自动化样本制备系统和空气净化系统，并搭载数字化处理技术等，该款核酸检测车可实现样本的自动提取、自动检测和自动管理，在减少人员接触的同时大大提高核酸检测效率，车辆每日检测样本量可超过20000人份(10混1)。

　　为适应我市实际需求。此次交付的格力检测车为燃油动力版，加满油可行驶200公里左右。

　　“我们下步将加快车辆验收和人员培训，力争在今年牡丹文化节期间投用该设备，进而提升我市应急防疫能力，为全市人民提供坚实保障。”市疾控中心相关负责人表示。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 郭朝）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 试乘首日，市民乘坐地铁感受“洛阳速...
  • 洛阳市区整治机动车违停时间定了！
  • 利好消息！洛阳新设洛阳文化旅游职业...
  • 洛阳着力打造千亿级农机装备产业集群
  • 洛阳签订产融合作协议448个 总金额348...
  • 清明出游大数据显示 洛阳成热门文旅目...
  • 全市2021年地企合作第一次会议召开
  • 栾川小山村里的意外发现 证明中生代存...
  • 景华路部分道路封闭施工 25日起14条公...
  • 洛阳龙门客运中心多条发车线路调整 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    老城区西南隅街道办事...
    龙门石窟研究院联合浙...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605