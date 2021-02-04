国内首款移动P2+核酸检测车在洛阳交付

25日上午，格力新晖移动P2+核酸检测车在洛完成交车，有望在今年牡丹文化节期间列装疫情防控一线，助力我市科技抗疫。

25日上午，格力新晖移动P2+核酸检测车在洛完成交车，有望在今年牡丹文化节期间列装疫情防控一线，助力我市科技抗疫。

随着我国新冠疫情防控进入常态化阶段，建立科学高效的防护、查疑、救治体系十分必要。此次在我市交付的系国内首款移动P2+核酸检测车第七台产品，将助力我市加速构建应急防疫机制。

作为格力为抗击疫情开发的重点产品，新晖移动P2+核酸检测车克服了传统核酸检测由于地点固定难以满足大规模人群和偏远地区应急检测需求的缺陷，可突破地域限制，节省人力和场地投入，快速建立区域核酸检测能力。

在配置上，格力新晖移动P2+核酸检测车长12米，按照生物安全二级以上(P2+)实验室标准打造。由于整合了实验室信息管理系统、高通量自动化样本制备系统和空气净化系统，并搭载数字化处理技术等，该款核酸检测车可实现样本的自动提取、自动检测和自动管理，在减少人员接触的同时大大提高核酸检测效率，车辆每日检测样本量可超过20000人份(10混1)。

为适应我市实际需求。此次交付的格力检测车为燃油动力版，加满油可行驶200公里左右。

“我们下步将加快车辆验收和人员培训，力争在今年牡丹文化节期间投用该设备，进而提升我市应急防疫能力，为全市人民提供坚实保障。”市疾控中心相关负责人表示。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 郭朝）