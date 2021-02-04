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全市2021年地企合作第一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.25 08:20

　　昨日，全市2021年地企合作第一次会议召开。会议以“加强产融合作，支持项目建设，确保‘十四五’开好局起好步”为主题，强化政银保企多方合作，加大产融合作力度，更好服务实体经济、支持项目建设、服务产业转型，为开启全面建设社会主义现代化强市新征程、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献。

　　市长刘宛康出席会议并讲话。他指出，地企双方要聚焦“加强产融合作、支持项目建设”，紧盯项目建设这个“牛鼻子”、金融支持这个“输血机”，充分调动地企各方面各层级的力量，充分发挥地企合作场域载体“强磁场”作用，推动洛阳“十四五”发展迈好第一步、见到新气象。

　　就进一步深化产融合作，刘宛康强调，深化产融合作是建设现代化强市的重要抓手，必须持续发力、常抓不懈，要采取有力措施，着力解决银企“信息不对称”、中小微企业融资难融资贵等问题，进一步加大金融服务制造业的力度，实现实体经济和金融良性互动、健康发展。服务项目建设是深化产融合作的重要任务，必须精准施策、有力有效，要着力扩大信贷规模、创新金融产品供给、持续优化金融服务、有效防范金融风险，为项目建设注入更强劲的金融动力。争取金融支持是推进项目建设的重要举措，必须主动作为、善作善成，要加强银企双方的沟通对接，综合运用财政资金、直接融资、间接融资等多种手段方式提升融资能力，加强信用体系建设，全力保障项目建设顺利推进。

　　经前期深入对接，本次会议签订产融合作协议448个，协议总金额348亿元。其中，24个投资大、引领性强的产融合作协议在会议现场集中签订。

　　市委副书记赵会生主持会议，市委常委、常务副市长王琰君通报了地企合作工作情况，市领导陈淑欣、李金迎、魏建平、王军参加会议。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
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