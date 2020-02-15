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“十四五”期间，洛阳制造业规模将超万亿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.15 12:06

　　洛报融媒记者从15日召开的中共洛阳市委新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳将坚持以制造业高质量发展为主攻方向，围绕构建全国先进制造业基地和制造业规模超万亿“两大目标”，打好产业基础高级化、产业链现代化“两场攻坚战”，促进数字经济、现代服务业与制造业“两个深度融合”，紧抓项目建设和场域载体“两个抓手”，为建设社会主义现代化强市提供坚实产业支撑。

　　一是打好“两场攻坚战”，提升产业链竞争力。

　　开展产业基础高级化攻坚战。聚焦基础技术和关键领域强化攻关，围绕高铁轴承、电子信息专用材料、专用传感器等领域，突破一批“卡脖子”关键技术；加快新能源无人驾驶拖拉机、工业CT、光电连接器等优势技术研发，提升“洛阳制造”自主创新能力。加快制造业创新中心建设，推动国家农机装备、省轴承创新中心建设提质提速，将国家农机装备创新中心建成国际一流的制造业创新平台。实施新一轮更高水平、更深层次“三大改造”，开展关键岗位“机器换人”等五大行动，加强首台套、首批次创新产品推广应用，构建绿色制造体系，加快制造业高端化、智能化、绿色化发展。

　　开展产业链现代化攻坚战。围绕“755”现代产业体系，培育壮大新能源、新一代信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业，做大做强先进装备制造、特色新材料、高端石化、电子信息等优势主导产业，面向未来发展谋划一批前沿产业，加快形成“4+4+X”高质量制造业体系。聚焦15条重点产业链，建立“链长制”，着力延链补链强链，提升产业链供应链现代化水平。到“十四五”末形成6个超千亿产业集群和6个百亿级特色产业集群。

　　二是促进“两个深度融合”，增强产业内生动力。

　　推动制造业与数字经济深度融合。提升5G发展水平，建成5G基站1.5万个，培育“5G+智能制造”等新模式，拓展“1+N”工业互联网和标识解析二级节点应用范围，建设5G+融合创新示范城市。

　　加快制造业与现代服务业融合发展，打造一批具备“核心制造+综合服务”能力的制造业服务商。“十四五”期间，培育30家服务型制造示范企业，建设15家工业设计中心，打造立足河南、辐射全国的“工业设计之都”。

　　三是坚持“两手抓”，增强产业发展后劲。

　　一手抓项目建设“牛鼻子”，“十四五”计划实施总投资5168亿元的711个工业和信息化重点项目，推动格力、银隆、忠旺、凯盛等一批重大项目投产达效，玻璃基板、显示面板、大乙烯等一批谋划项目落地实施。

　　一手抓场域载体这个“强磁场”。加快“6+3+X”新型产业专业园区建设，在建好六大产业园区的基础上，高标准建设节能环保、绿色建材、高端医疗装备三大新园区，谋划建设高端石化、生物医药等后续园区，到“十四五”末力争产业园区营业收入突破3000亿元，成为制造业高质量发展的引领区。同时，加快建设国家新型工业化示范基地、中小企业公共服务示范平台、小微企业创业创新示范基地等各类服务型场域载体，提升要素资源汇聚能力。

　　通过“十四五”发展，到2025年全市传统产业转型升级基本完成，新兴产业培育奠定坚实基础，新旧动能转换取得战略性突破，产业基础能力和产业链现代化水平实现大幅度提升，形成具有较强竞争力的先进制造业体系，制造业高质量发展水平走在全国前列。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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