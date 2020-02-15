周六这场直播，带您“探秘”二里头考古

14日，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，本周六(16日)该博物馆将举办“考古面对面——听夏风云”活动，让大家有机会走进二里头，从考古的角度探索我国“最早的王朝”——夏朝。

以二里头遗址为代表的夏文化，令无数人神往，想一窥其中的神秘和辉煌。

14日，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，本周六(16日)该博物馆将举办“考古面对面——听夏风云”活动，让大家有机会走进二里头，从考古的角度探索我国“最早的王朝”——夏朝。

届时，中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛将带领大家近距离接触考古现场，在考古移动实验室，现场讲解二里头新发现的高规格夏代墓葬。

不能到现场的观众也别担心，本次活动将通过网络全程直播。16日上午10点半，您可以扫描下方二维码，走进直播间，咱们一起揭开新墓葬的神秘面纱！

(洛报融媒记者 智慧 通讯员 白雪)