韩愈的A面和B面(上)

孟州出过一位了不起的大人物——韩愈。

孟州出过一位了不起的大人物——韩愈。

史载，韩愈的老家在“河南府所辖河阳”。唐代的河南府，府治在洛阳，河阳地处今孟州市一带，在当时属于洛阳管辖。

韩园

孟州人以韩愈为傲。当地有纪念韩愈的韩园，还有以其名字命名的韩愈小学、韩愈中学。

韩园是韩愈的陵园，位于孟州市韩庄村，南边不远处就是黄河，跨过黄河就是洛阳。

深冬日色淡薄，寒风萧瑟，路上行人稀少。韩园里却挺热闹，快闭园了，还有一群外地来的游客抢时间入园参观。

韩园始建于唐代，是全国重点文物保护单位，园内有韩愈祠堂、韩愈雕像、韩愈墓。墓旁有碑廊，墙上刻满了中国、新加坡、韩国、日本等海内外各界专家学者对韩愈的赞誉：“百代文宗”“绝代文豪”……

什么样的人物，才配得上这样的赞誉？

文坛偶像

韩愈，字退之，稳坐“唐宋八大家”头把交椅，是唐代著名文学家、思想家、政治家。

他当过官，领过兵，出过书。晚清名臣曾国藩对他佩服得不得了，说“韩公如神龙万变，无所不可”。

万千文学青年的偶像——宋代大文豪苏轼，则把韩愈当偶像，竖起大拇指一顿猛夸，夸韩愈“文起八代之衰”“勇夺三军之帅”，实乃文坛之光。

史书里说，韩愈是个孤儿，自幼丧父，家境苦寒。他跟着兄嫂生活，后来哥哥也去世了，嫂子艰难地把他拉扯大。

韩愈学习刻苦，不过运气一般，参加了好几回“高考”才考中进士，又参加了好几回吏部考试才得了官职；当了官也不顺利，三天两头被打击、被贬职。

孤儿、落榜复读、生活多难、职场多艰，这些不利因素叠加在一起，会让有些人变得尖酸刻薄、牢骚满腹，而韩愈穿越了黑暗，意志坚强，目标坚定，自信乐观。

他所处的时代，藩镇割据，科举腐败，师道不存，斯文扫地，可他深知“千里马常有，而伯乐不常有”，立志要当一名好伯乐，选拔人才，改变世界。

韩愈像

千古伯乐

韩愈曾经分司东都，在洛阳工作。他提携帮助过洛城的许多读书人，比如“诗鬼”李贺、“诗囚”孟郊，鼓励他们勇敢追梦、积极进取。

据《新唐书》记载，李贺7岁能写诗文，韩愈不信，专程拜访，让小李现场赋诗。小李“援笔辄就”，作《高轩过》，韩愈大惊，直夸小李是天才。

李贺18岁那年，揣着诗集，进洛城找韩愈求教。韩愈读了李贺的《雁门太守行》，激动得两眼放光。他给李贺提了许多写作建议，鼓励李贺考进士。

不料，李贺因“政审”不合格，连考场都没进去。有人告黑状，说李贺父亲的名字“晋肃”与“进士”谐音，他参加进士考试犯忌讳。

韩愈惜才，公开发表《讳辩》，向世俗宣战，为李贺打抱不平，叱责某些人嫉贤妒能，故意诋毁李贺：“倘若父亲叫晋肃，儿子就不能考进士，那要是父亲叫仁，儿子还不能做人啦？”

孟郊也得到过韩愈的关怀。

孟郊，字东野。《旧唐书》里说，他性情孤僻，生活穷困，晚年定居洛阳，方得安稳。

韩愈虽比孟郊小十几岁，却像老大哥一般罩着孟郊。他不但时常接济孟郊，还在“朋友圈”转发孟郊的诗文，逢人就夸孟郊有才。

孟郊中举之后，他比孟郊还高兴，高唱“吾愿身为云，东野变为龙”。孟郊能跻身唐代名人榜，韩愈功不可没。

学界良心

韩愈曾任国子博士，在唐代最高中央学府国子监工作。若要评选“唐代大学生最喜爱的教授”，他定能高票当选。

中唐时期，文坛猛刮浮华风，教育界的风气也不大好，捧高踩低，老师只想着打听学生的家庭背景，学生总想着巴结权贵。

韩愈立志要荡涤不良风气，疾呼文章当用真心写，教育的目标是文以载道。

他发表《师说》，提出“师者，所以传道受业解惑也”，提倡尊师重道，并以身作则，亲授弟子。

他领着学生们开研讨会，带头发起古文运动，提倡学古文、习古道，抛弃空洞矫情的骈体文，质朴自由地写作，真实地反映生活、表达思想。

他有思想、有见地、有实力，为人直率、风趣，不像有的教授老爱端着架子，所以大学生们都爱上他的课。在很多学生眼里，韩老师简直完美！

然而人无完人，完美的A面背后，或许是不太光鲜的B面。人前人后的韩愈，是否表里如一？请看下篇。（记者 张丽娜 文/图）