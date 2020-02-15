伊川：“受审分离”让政务服务提质增效

“不用来回跑，在一个窗口即可完成二手房全部更名手续，既方便又省时。”近日，伊川县城关镇的孙先生到该县智慧政务服务中心办理业务时，深切感受到了该县坚持“受审分离”理念、推进“最多跑一次”改革取得的积极成效。

“不用来回跑，在一个窗口即可完成二手房全部更名手续，既方便又省时。”近日，伊川县城关镇的孙先生到该县智慧政务服务中心办理业务时，深切感受到了该县坚持“受审分离”理念、推进“最多跑一次”改革取得的积极成效。

近年，伊川县按照中央和省市“放管服”改革要求，对标全省政务服务“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作标准，坚持“受审分离”理念，推进“最多跑一次”改革，取得了积极成效。自2019年以来，该县智慧政务服务中心共受理事项30余万件，办结率达到100%，办结时间压缩了60%以上，企业和群众办事提供材料减少61%以上，满意率达99%。

据了解，该县于2016年9月正式启动行政服务改革，高规格成立领导小组，明确了以“一门集中、一号申请、一窗受理、一网通办”为主要内容的政务服务创新体系，高标准建设了该县智慧政务服务中心，并于2017年9月正式投用。

目前，该县整合关闭了县级15个分散运行的部门大厅和各乡镇分散运行的办事场所，依托电子政务外网和乡镇原便民服务中心，设置了15个乡镇(街道)智慧政务服务中心，下沉乡级业务190项、村级业务10项。如今15个乡镇大厅已并网运行，村级代办点正在有序推进。

该县还积极推进“受审分离”，将事项的受理和结果交付从审批部门分离出来，由县智慧政务服务中心前台综合窗口负责表格发放、受理录入和结果交付，资料形成电子文件，先行预审，原始资料线下流转，后台部门负责审批，结果窗口统一交付，有效解决群众来回跑、申请难等问题。

去年2月，国务院相关机构到该县智慧政务服务中心调研，对该县实行“一窗受理”“受审分离”的新模式给予了高度赞扬，并对该县“放管服”改革取得的成绩表示肯定。下一步，该县将以顶层设计、强力推进，整合资源、优化流程，搭建平台、完善体系，健全机制、优化环境的改革措施，继续做好“放管服”改革，助力洛阳副中心城市建设。（记者 冯莹雅 通讯员 张轩）