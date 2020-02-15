洛阳入选试点城市 家政服务业将迎来这些新变化

建立家政信用信息大数据库，搭建家政公共服务平台，举办“洛阳家政节”，推动家政服务进社区……与市民生活密切相关的家政服务业，在洛阳将迎来大发展，洛阳市民也将享受到更加多元化、品质优的家政服务。

建立家政信用信息大数据库，搭建家政公共服务平台，举办“洛阳家政节”，推动家政服务进社区……与市民生活密切相关的家政服务业，在洛阳将迎来大发展，洛阳市民也将享受到更加多元化、品质优的家政服务。

记者12日从市发改委、商务局了解到，我市与郑州、开封、鹤壁和南阳5市，被确定为河南省家政服务业提质扩容试点城市。试点城市可获得更多政策资金的支持，以此为契机，我市家政服务业将在产业规模和服务质量等方面实现全面提升。

家政服务信用平台查信息更放心

找保姆、找月嫂，如果盲目寻找，很多市民会担心从业人员资质不够、服务不规范，很容易使家政服务人员和雇主之间产生矛盾。

信息不对称、不透明，一直是家政服务业的痛点、难点，而我市将搭建的洛阳市家政服务信用平台，将重点解决这一问题。

记者了解到，洛阳市家政服务信用平台依托智慧洛阳云平台，整合家政服务业资源及政府部门家政服务业监管信息，建立家政信用信息大数据库。按照企业“一企一证一码”、家政服务人员“一人一卡一码”进行信息档案管理，同时实行“红黑榜”信用监管机制，市民通过官方网站、移动App、微信公众号等均可随时查询。

同时，我市还将实现全市家政服务业信用信息与省、市信用平台，以及全国315诚信平台等信用系统数据互通和信息共享，力争三年后实现全市家政服务企业及从业人员信用信息全覆盖，为我市构建网络化、规范化和诚信化家政服务市场体系提供智慧支撑。

家门口找家政服务更便利、更实惠

找家政服务不必再东奔西走，家门口就可解决。

我市将探索“家政+社区”新模式，结合智慧社区建设，采用民办公助等方式，整合利用城市现有公共场地、设施等资源，支持育婴、托幼、养老等家政服务进社区。

家政服务进社区不仅给居民提供更多便利，还将带来更多实惠。记者了解到，我市鼓励社区与家政服务机构签订家政服务合作协议，引导社区综合服务场所开设“家政服务窗口”，在提供有偿性服务的同时，社区居民还可享受家政服务机构的公益性服务。

到2023年年底，我市每个县(市)区至少培育1个家政服务示范社区，全市家政服务示范社区达20个。

到2023年，全市各类家政服务机构达到4000家，从业人员达15万名

月嫂、育儿、专业保洁、家庭护理、养老病护、家庭餐饮、家庭教育、家庭园艺、搬家物流、家庭午托辅导接送、家庭钟点工……这些都是家政服务业的范畴。

据统计，我市的家政服务业目前涉及20多个门类200多个服务项目。我市现有各类家政服务机构3700余家，以家政服务为主营业务的企业2606家，年营业收入20亿元，从业人员10万余名。

按照河南省家政服务业提质扩容试点城市培育工作的相关要求，5个试点城市将结合各地实际，引领带动家政服务业专业化、规模化、网络化、规范化发展。记者了解到，洛阳的家政服务业基础较好、发展环境优越、发展潜力巨大。根据《洛阳市家政服务业提质扩容试点城市工作方案(2020—2023年)》，下一步，我市将通过实施“12463”示范工程，探索构建以家政服务示范企业为龙头，市级家政产教融合实训基地等示范项目为重点，家政服务示范社区为支撑的家政服务产业布局。

记者了解到，“12463”示范工程即打造1个洛阳家政服务品牌，搭建洛阳市家政服务信用平台、家政公共服务平台2个服务平台，开创“家政+会展”“家政+互联网”“家政+社区”“家政+商业”4种新模式，开展市场主体壮大、服务质量提升、示范社区培育、家政从业人员素质提升、家政标准化建设、家政服务消费纠纷调解等6大重点工程，推进洛阳市家政产教融合培训就业基地、洛阳市家政服务进社区示范项目、洛阳市家政服务产业园项目等3大家政服务示范项目。

根据规划，到2023年，我市将力争培育4家到5家省级以上家政服务示范企业，培育3家营业额超500万元的市级家政服务龙头企业，培育20个家政服务示范社区，我市家政服务业营业收入达30亿元，全市各类家政服务机构达到4000家，从业人员达到15万名。（记者 李迎博 通讯员 郭亚冉 王丽华）