存在消防安全隐患 13家寄递物流企业被“点名”

日前，市消防救援支队成立专项督导组，对全市各县(市)区寄递物流企业消防安全进行监督检查，现将存在消防安全隐患的13家单位进行曝光。 日前，市消防救援支队成立专项督导组，对全市各县(市)区寄递物流企业消防安全进行监督检查，现将存在消防安全隐患的13家单位进行曝光。 一、洛阳千鸟物流有限公司 隐患：使用液化气做饭，店内设置床铺，有留人住宿迹象。 二、中通速递服务有限公司西工区健康东路营业部 隐患：电动车充电不规范，安全出口处堆放杂物。 三、洛阳容威商贸有限公司容威物联中心一期仓库 隐患：部分疏散指示标志损坏，楼梯间堆放杂物，部分常闭式防火门未保持关闭等。 四、京东物流分拣站 隐患：部分电线未穿管保护，货物占用疏散通道，灭火器数量配置不足。 五、瀍河区中博货运服务部 隐患：室内消火栓被货物及杂物遮挡，店内两具灭火器均已过期。 六、洛阳新欣物流有限公司 隐患：店主在经营场所做饭，楼梯间堆放杂物，私拉乱接电线、电线未穿管保护等。 七、伊滨区吉庆嘉苑东门菜鸟驿站 隐患：室内消火栓前堆放杂物。 八、洛阳韵达快递有限公司吉利区分部 隐患：仓库货物堆放杂乱，部分货物距照明灯过近，电线未穿管保护。 九、洛宁县德邦快递 隐患：安全出口堆放机器设备，私拉乱接电线对电动车充电。 十、申通快递服务有限公司孟津县城关镇岭南路营业部 隐患：使用液化气做饭，存在违规留宿现象。 十一、汝阳县城关镇青马物流服务部(天河汇海物流) 隐患：使用液化气做饭，安全出口停放电动车且充电，货物占用安全出口。 十二、天天快递服务有限公司偃师营业部 隐患：部分线路未穿管保护，存在违规住人现象，南侧窗口加装有全封闭防盗窗。 十三、中国邮政集团有限公司宜阳县分公司(宜阳县邮件处理投递中心) 隐患：一层疏散指示标志不亮，疏散楼梯未安装应急照明灯、疏散指示标志等。（记者 魏巍 通讯员 李靖媛）