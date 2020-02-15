我市今年首场现场招聘会举行 这些行业人才需求量较大

昨日上午，洛阳市人力资源市场恢复了往日的热闹景象——这是今年春节过后我市举办的首场现场招聘会。本场招聘会为职场精英·营销人才专场招聘会，主要面向高校毕业生。

昨日上午，洛阳市人力资源市场恢复了往日的热闹景象——这是今年春节过后我市举办的首场现场招聘会。本场招聘会为职场精英·营销人才专场招聘会，主要面向高校毕业生。

上午9时，已经有不少求职者来到现场，出示洛康码、测量体温、刷身份证进场，各项疫情防控工作有序进行。为避免人员拥挤，市场内招聘展位共130个，本场招聘会只开放了65个，并且招聘展位间都设置了间隔。

相比企业的急迫，应聘者同样期待线下招聘会的举办。据统计，昨日招聘会入场求职人员累计716人，最终达成就业意向148人。

市人力资源和公共就业服务中心人力资源服务部部长叶红说，从我市人才市场需求情况来看，除了餐饮、旅游等服务业受疫情影响较大，其他行业尤其是装备制造业、电子信息产业等，用人单位人才需求量都较大。

自即日起，市人力资源市场恢复常态化，每周二、四举办现场招聘会。市人社局相关负责人表示，下一步，我市将通过线上和线下相结合的招聘方式，通过举办专场招聘会，实现用人单位和求职者的精准对接。(记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)