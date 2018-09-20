洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

培植产业成长的“热带雨林” （河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:53

　　“智能制造跟传统制造的生态大不一样，必须营造一个‘热带雨林’生态。”在日前举办的洛阳·2019城市经济创新发展论坛上，著名经济学家、国务院发展研究中心副主任王一鸣发表演讲，为洛阳制造转型升级支招，“热带雨林”一词激发与会投资客商共鸣。

　　创新发展语境下的“热带雨林”，是一个不断产生和进化新技术、新产品、新模式的生态系统。当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，我国进入智能制造时代，网络化、智能化、绿色化正在重新定义制造业，单纯进行以新设备替代旧设备式的技术改造，忽略科技、金融、人才对产业发展的支撑作用，转型升级只能是“头痛医头、脚疼医脚”。从单一的“产业”思维向“体系”思维转换，培植产业发展的“雨林”生态，建立实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位一体”的现代产业体系，是提升产业链水平的新思路。

　　产业越是升级，越需要良好的生态。近年，洛阳以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，统筹推进“9+2”工作布局，迈开老工业基地转型升级步伐。加快构建现代创新体系，打通“四个通道”，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链和人才链，为构建产业体系提供强大动能；加快构建“五强六新五特”现代产业体系，推动传统产业“老树发新芽”，加快新兴产业“新芽成大树”；加快构建现代市场体系，通过大力发展四大要素市场等重大专项，为构建现代产业体系提供畅通无阻的资源配置……九大体系协调共进、系统集成，全面优化产业发展的支撑体系和生态系统，推动洛阳制造转型发展、高质量发展行稳致远。

　　也要看到，洛阳产业升级资金缺乏、技术缺乏、人才缺乏的问题仍比较突出，传统制造的思维方式和管理模式仍有待深度变革。

　　有人说，青藏高原上才能有珠穆朗玛峰。同理，新兴产业来自于“热带雨林”而不是“庄稼地”。加快培植适宜新洛阳制造快速崛起的生态系统，全面深化“9+2”工作布局尚需聚力加力，各个重大专项的推进实施要落实落细，才能让每一粒产业种子都能在好环境中开花结果，让每一位创业创新者都能在良好的生态中脱颖而出！(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·73岁老人胸部长肿瘤 直径约20厘米大如球
  • ·媳妇经常感冒，该让她输人血白蛋白吗
  • ·宝宝“咳咳咳”，小心“变异”成哮喘
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳背街小巷换新颜 居民生活更方便
  • 任正晓来洛调研 李亚参加
  • 洛阳史上最“短命”驾照的纪录诞生！
  • 新一轮冷空气来袭 洛阳今明两天或有阵雨
  • 洛阳一公交司机成“网红” 用流利英语...
  • 吉利黄河湿地：水光潋滟春色好
  • 中信重工去年净利润大增238.93%
  • 海南姑娘来洛赏花把男友弄丢了？结果...
  • 智能化管理圆洛阳老旧小区的“青春梦”
  • 走近洛阳非遗：小小烫面角 做出新花样
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    博物馆中见洛城
    洛阳华荣：打造绿色生...
    一拖“海归工程师”刘...
    花开时节 倾听世界的声音
    精彩热帖

    流连忘返,与牡丹争妍

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    舞步出品 九洲池
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605