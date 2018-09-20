培植产业成长的“热带雨林” （河洛观潮）

“智能制造跟传统制造的生态大不一样，必须营造一个‘热带雨林’生态。”在日前举办的洛阳·2019城市经济创新发展论坛上，著名经济学家、国务院发展研究中心副主任王一鸣发表演讲，为洛阳制造转型升级支招，“热带雨林”一词激发与会投资客商共鸣。

“智能制造跟传统制造的生态大不一样，必须营造一个‘热带雨林’生态。”在日前举办的洛阳·2019城市经济创新发展论坛上，著名经济学家、国务院发展研究中心副主任王一鸣发表演讲，为洛阳制造转型升级支招，“热带雨林”一词激发与会投资客商共鸣。

创新发展语境下的“热带雨林”，是一个不断产生和进化新技术、新产品、新模式的生态系统。当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，我国进入智能制造时代，网络化、智能化、绿色化正在重新定义制造业，单纯进行以新设备替代旧设备式的技术改造，忽略科技、金融、人才对产业发展的支撑作用，转型升级只能是“头痛医头、脚疼医脚”。从单一的“产业”思维向“体系”思维转换，培植产业发展的“雨林”生态，建立实体经济、科技创新、现代金融、人力资源“四位一体”的现代产业体系，是提升产业链水平的新思路。

产业越是升级，越需要良好的生态。近年，洛阳以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，统筹推进“9+2”工作布局，迈开老工业基地转型升级步伐。加快构建现代创新体系，打通“四个通道”，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链和人才链，为构建产业体系提供强大动能；加快构建“五强六新五特”现代产业体系，推动传统产业“老树发新芽”，加快新兴产业“新芽成大树”；加快构建现代市场体系，通过大力发展四大要素市场等重大专项，为构建现代产业体系提供畅通无阻的资源配置……九大体系协调共进、系统集成，全面优化产业发展的支撑体系和生态系统，推动洛阳制造转型发展、高质量发展行稳致远。

也要看到，洛阳产业升级资金缺乏、技术缺乏、人才缺乏的问题仍比较突出，传统制造的思维方式和管理模式仍有待深度变革。

有人说，青藏高原上才能有珠穆朗玛峰。同理，新兴产业来自于“热带雨林”而不是“庄稼地”。加快培植适宜新洛阳制造快速崛起的生态系统，全面深化“9+2”工作布局尚需聚力加力，各个重大专项的推进实施要落实落细，才能让每一粒产业种子都能在好环境中开花结果，让每一位创业创新者都能在良好的生态中脱颖而出！(孙利华)