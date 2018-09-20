消费扶贫正当时（河洛观潮）

据媒体报道，由中国铁路总公司牵线搭桥，“栾川印象”特色农副产品走进铁路系统职工食堂，进驻陆港集团进出口产品展厅，登陆“班列购”网销平台……通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品和服务，带动贫困地区产业转型升级，进而帮助贫困人口稳定增收脱贫，这是典型的消费扶贫模式。据统计，由于该模式的带动作用，栾川共发展扶贫基地27个，直接带动贫困户860户，受益贫困群众达3100名。

据媒体报道，由中国铁路总公司牵线搭桥，“栾川印象”特色农副产品走进铁路系统职工食堂，进驻陆港集团进出口产品展厅，登陆“班列购”网销平台……通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品和服务，带动贫困地区产业转型升级，进而帮助贫困人口稳定增收脱贫，这是典型的消费扶贫模式。据统计，由于该模式的带动作用，栾川共发展扶贫基地27个，直接带动贫困户860户，受益贫困群众达3100名。

最近，国办印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，明确将消费扶贫纳入中央单位定点扶贫、地方各级结对帮扶和军队帮扶工作内容，纳入东西部扶贫协作和对口支援政策框架，纳入民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动。

结合我市，大多贫困地区不乏高品质无公害的特色农产品，但多年来，贫困群众想把农产品卖出去，却不知道去哪儿卖、卖给谁，导致好东西“养在深闺无人识”“酒香也怕巷子深”，甚至有时只能心疼地让好东西烂在地里。而消费者想买绿色天然的特色农产品，也面临高价、无从了解产品品质等难题。造成这样的尴尬局面，其中一个重要原因，就是贫困地区农产品流通渠道不畅。

消费扶贫模式以打通供应链条为主要目标，形成农产品“从田间到餐桌”的全链条联动，通过线上大力发展农村电商、线下进行形式多样的农产品产销对接等途径，拓宽农产品销售渠道；通过支持贫困地区建设物流基础设施，完善流通服务网络，打通农产品上行“最后一公里”等，力求减少农产品销售中间环节，实现生产、流通、消费多方共赢。

当前，消费扶贫势头强劲。发挥消费扶贫的溢出效应，联结城市消费群体和贫困地区，可以扩大贫困地区产品和服务消费，实现扶贫利益最大化。但前提是要把握好时与度，特别是要在提升农产品品质、规模化组织化程度、品牌塑造能力等方面着重发力，完善企业与贫困人口的利益联结机制，如此，消费扶贫不仅能联结城乡，成为贫困地区脱贫的金钥匙，更能带动乡村振兴行稳致远。(白全忠)