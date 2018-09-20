洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

消费扶贫正当时（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 09:08

　　据媒体报道，由中国铁路总公司牵线搭桥，“栾川印象”特色农副产品走进铁路系统职工食堂，进驻陆港集团进出口产品展厅，登陆“班列购”网销平台……通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品和服务，带动贫困地区产业转型升级，进而帮助贫困人口稳定增收脱贫，这是典型的消费扶贫模式。据统计，由于该模式的带动作用，栾川共发展扶贫基地27个，直接带动贫困户860户，受益贫困群众达3100名。

　　最近，国办印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，明确将消费扶贫纳入中央单位定点扶贫、地方各级结对帮扶和军队帮扶工作内容，纳入东西部扶贫协作和对口支援政策框架，纳入民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动。

　　结合我市，大多贫困地区不乏高品质无公害的特色农产品，但多年来，贫困群众想把农产品卖出去，却不知道去哪儿卖、卖给谁，导致好东西“养在深闺无人识”“酒香也怕巷子深”，甚至有时只能心疼地让好东西烂在地里。而消费者想买绿色天然的特色农产品，也面临高价、无从了解产品品质等难题。造成这样的尴尬局面，其中一个重要原因，就是贫困地区农产品流通渠道不畅。

　　消费扶贫模式以打通供应链条为主要目标，形成农产品“从田间到餐桌”的全链条联动，通过线上大力发展农村电商、线下进行形式多样的农产品产销对接等途径，拓宽农产品销售渠道；通过支持贫困地区建设物流基础设施，完善流通服务网络，打通农产品上行“最后一公里”等，力求减少农产品销售中间环节，实现生产、流通、消费多方共赢。

　　当前，消费扶贫势头强劲。发挥消费扶贫的溢出效应，联结城市消费群体和贫困地区，可以扩大贫困地区产品和服务消费，实现扶贫利益最大化。但前提是要把握好时与度，特别是要在提升农产品品质、规模化组织化程度、品牌塑造能力等方面着重发力，完善企业与贫困人口的利益联结机制，如此，消费扶贫不仅能联结城乡，成为贫困地区脱贫的金钥匙，更能带动乡村振兴行稳致远。(白全忠)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
    洛阳：夜晚快乐不打烊
        旅行者常说，城如人，想了解一座城，不单要看其白天繁华的景象，更要看其夜晚归于平静的模样。因为只有到了...
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 中州渠畔小游园 古城楼前风景线
  • 洛阳一男孩下体被拉链夹住 哭求救援人...
  • 洛阳大华重机：引进高端激光设备 再制...
  • 清华高端装备院洛阳基地成立数字化制...
  • 洛阳牡丹花正艳
  • 洛阳市出台高层次人才认定和支持办法
  • 汝阳县昌村：烟苗移栽忙 加快致富步伐
  • 【视频】10000份新版洛阳交通旅游图免...
  • 国家行动！中国海关破获特大象牙走私...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    人人人人！洛阳应天门...
    新型交通反光材料洛阳造
    网传香蕉是用药催熟的...
    中州渠畔小游园 古城楼...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605