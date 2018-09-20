项目建设应以“高质量”为指挥棒（河洛观潮）

日前，我市各县(市)区集中开工一批重大项目，从填补国内空白的铝电解电容器材料生产项目，到像搭积木一样建房子的装配式建筑产业项目，再到大型发电机组的绿色改造项目，新开工重大项目在科技创新、绿色发展、供给侧结构性改革等方面各有特色，凸显出发展“指挥棒”的引领效应。

日前，我市各县(市)区集中开工一批重大项目，从填补国内空白的铝电解电容器材料生产项目，到像搭积木一样建房子的装配式建筑产业项目，再到大型发电机组的绿色改造项目，新开工重大项目在科技创新、绿色发展、供给侧结构性改革等方面各有特色，凸显出发展“指挥棒”的引领效应。

高质量发展离不开高质量项目的支撑。重大项目建设是落实新发展理念、调整产业结构的重要抓手，是转型发展、高质量发展的重要载体。比如，伊川县先力铝电解电容器材料生产项目携手世界顶尖同行，投产后可形成完整的正负极箔产品体系，打破严重依赖进口局面，颇具“含新量”；汝阳县中电建装配式建筑产业园进军“钱景广阔”的装配式建筑产业领域，建成后将为装配式建筑快速推广提供产业支撑，颇具“含金量”；新安县万基发电2台机组改造项目重金进行环保改造，可消除湿法脱硫后的烟囱冒“白烟”现象，颇具“含绿量”……通过这一个个重大项目，立起体现新发展理念、高质量发展方向的“指挥棒”，高质量发展才有“现实落点”。

无法想象，若指挥家手中的指挥棒用不好或不好用，一个乐队会是什么样子。同理，每个重大项目从招商引资到落地建设的考核是否指向清晰，是否体现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的鲜明导向，是否按照“指挥棒”奏好“协奏曲”，决定着我们转方式、调结构的实际成效，决定着洛阳转型发展、高质量发展的整体“质感”。否则，“剜到篮里都是菜”，建设项目集聚性不强，发展后劲不足，质量效益不佳，高质量发展岂不“跑调”？！

去年，我市修订出台了县(市)区绩效考核办法，在产业升级、动能转换、民生改善、环境保护等方面的考核导向更加鲜明，有效引导各县(市)区在转方式、优结构上下功夫。今年，我市又按照新发展理念和高质量发展的要求设置经济社会发展预期指标，与往年最大的不同是扩展了指标体系，增设了创新、协调、绿色、开放、共享五个方面的内容。这样，可以更好立起以新发展理念为引领、以高质量发展为方向的“指挥棒”。下一步，还要积极探索、不断完善，把高质量的发展导向真正树起来。

有什么样的考核“指挥棒”，就有什么样的发展。推动高质量发展，要形成与之相衔接的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价体系、政绩考核体系，营造高质量发展的强大推动力和引导力。从项目建设开始，让我们以高质量发展论英雄，对每一个项目以是否“高质量”见高低！(孙利华)